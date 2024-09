To je skrivnost odličnih jedi

Foto: SPAR

Chef z Michelinovo zvezdico Gregor Vračko redno sodeluje s podjetjem Spar Slovenija, ki omogoča, da so izdelki po njegovih recepturah, ki jih najdete pod znamko SPAR Premium, dosegljivi večjemu krogu ljudi.

Kako je nastalo sodelovanje in kaj pomeni dodati ime na embalažo?

Sodelovanje je nastalo po spletu čudovitih okoliščin. Skupaj ustvarjamo že nekaj let. Odgovornost seveda čutimo, a sem izjemno samozavesten, saj stoji za znamko Spar izjemno sposobna ekipa, ki skrbi tako za blagovno znamko kot za kakovost izdelkov, ki jih najdete na policah.

Kako nastajajo recepti – jih vedno zapišete in ustvarjate enako ali ste nagnjeni k nenehnim eksperimentom v kuhinji?

Osnova je kuhanje. Kako bomo kuhali, pa lahko interpretiramo kot eksperiment. Na voljo imamo obstoječe, znane tehnike, ki jih seveda nenehno nadgrajujemo, dopolnjujemo, siromašimo – se z njimi igramo.

Chef Gregor Vračko ustvarja kulinarične mojstrovine tudi pod znamko SPAR Premium, ki jo najdete v Sparu. Foto: SPAR

O vas velikokrat slišimo, da si upate več. Kako bi sami opisali kreiranje krožnikov?

Delamo to, kar je naša volja. Nalašč se izogibamo ukalupljanju. Sami po sebi ne izhajamo iz tega, da vnaprej iščemo nekaj drugega, vendar se zavedamo, da delamo dobro tisto, kar delamo radi.

Za katere priložnosti, praznik ali ljudi najraje ustvarjate?

Pri kuhanju ne razmišljam, ali kuham za praznik ali navaden dan. Vsak dan namreč razumem kot priložnost za ustvarjanje in trud. To je trenutek. Kadarkoli ustvarjam, dam najboljše od sebe. To je življenjski princip. Tudi če kuhaš preproste špagete, je prav, da to delaš najboljše. Kuhanje v tem kontekstu razumem kot preslikavo življenja – z vsemi vrhovi in padci.

Za odlično jed so potrebne kakovostne in sveže sestavine. Foto: SPAR

Katere izdelke ste pripravili nedavno in jih že lahko preizkusimo na domači mizi? Ste kdaj razmišljali, da bi ustvarili še nekaj zapletenejšega?

Vsi trije kuharji (op. p. še chef Uroš Štefelin in chef Uroš Fakuč) pokrivamo celoten nabor okusov, od slanega do sladkega. Upamo, da bomo zgodbo seveda tudi nadaljevali. Tukaj se morda lahko zgodi tudi kaj zapletenejšega. To je namreč zahteven proces, ki zahteva svoj čas. Vse pa vabim, da obiščejo najbližji Spar in sami ustvarijo mnenje o izdelkih.

Sestavina ali kuhar?

Prava zvezda v kuhinji je bila vedno sestavina. Kuharstvo razumem kot izjemno intimno stvar, saj hrano vnašamo vase, na osnovi hrane pa sploh lahko delujemo in živimo. Skrb za raznolikost in kakovost sestavin je torej velika odgovornost, ki jo nosi vsak posameznik.

Foto: SPAR

Po sveža in kakovostna živila vedno v Spar

Izkušeni kuharji vedo, da so za izjemno jed ključne najboljše sestavine, kar še posebej velja za meso. Da bi zagotovili le najboljše, mesarji v Sparu že zgodaj zjutraj prevzemajo sveže dostavljeno meso in ga skrbno pregledajo, da ustreza visokim standardom kakovosti, svežine in sledljivosti, ki jih zagotavljajo skupaj z izbranimi rejci in dobavitelji. V vseh trgovinah na svojih postrežnih oddelkih v redni prodaji kupcem ponujajo samo slovensko meso z oznako kakovosti 4SI*. V Sparovi mesnici se prepričajte o svežini, ki se izraža v barvah in teksturah različnih vrst mesa, iz katerih lahko pripravite preproste jedi, kot so svinjski medaljoni v omaki z gorgonzolo, ali vrhunske kreacije, kot so male wellingtonske pečenke chefa Vračka.

Izbranem okusu sezone si oglejte, kateri sezonski in lokalni pridelki so trenutno na voljo na Sparovih policah, ter poiščite recepte za okusne jedi. Dober tek! V Sparu so poleg svežega mesa vedno na voljo tudi kakovostni in sveži mlečni izdelki, ribe, kruh in pekovsko pecivo ter pestra ponudba svežega sadja in zelenjave. Vsi oglejte, kateri sezonski in lokalni pridelki so trenutno na voljo na Sparovih policah, ter poiščite recepte za okusne jedi. Dober tek!

Naročnik oglasnega sporočila je SPAR.