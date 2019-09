Slastno in polnovredno na drugačen način: novi recepti

Hrana je postala nova moda, kupci so vse bolj usmerjeni h kakovostni hrani vedno znova iščejo inovativne izdelke, s katerimi bi popestrili svoj vsakdanji jedilnik. Ob tem pa si želijo uživati v izjemnih okusih in visoki hranljivi vrednosti novih jedi.

Hiter tempo življenja nas sili v to, da ravnotežje vsakdanjemu stresu iščemo tudi v hrani in si tako zagotovimo boljše počutje. Za nas je hrana investicija v prihodnost. Dobro počutje je za nas užitek in nekatere ozaveščene blagovne znamke so lahko naš zanesljiv partner pri tem potovanju.

Zato morajo biti jedi, ki jih zaužijemo, polnovredne in kakovostne. Prepričajmo se, kaj vsebuje naša hrana. Ko spoznamo vsa dejstva, lahko bolj samozavestno eksperimentiramo in uživamo v družinskih obrokih ali med večerjo s prijatelji. Če smo do zdaj na hrano gledali kot na nekaj samoumevnega, je zdaj prišel čas, ko od živil pričakujemo več. Ni več dovolj, da nas hrana samo nasiti, naše telo mora oskrbeti s kakovostnimi kombinacijami hranil. Od hrane pričakujemo dodatne koristi.

Hrana: odraz naše osebnosti

Če med nakupovanjem živil natančno pregledujemo sezname sestavin in radi pogledamo tudi novosti ter iščemo prehrambne izdelke visoke kakovosti, spadamo med foodije, ki jim je hrana zelo pomembna. To so aktivni in zelo zaposleni posamezniki, ki jim je hrana zelo pomemben dejavnik užitka in dobrega počutja v življenju.

Med njimi je veliko vegetarijancev, ki še zdaleč niso prikrajšani za okusna doživetja, saj imajo na voljo veliko vsebin z raznolikimi vegetarijanskimi in veganskimi recepti, pa tudi ponudba restavracij je vedno pestrejša.

Nove raziskave kažejo, da lahko s povečanim uživanjem rastlinskih beljakovin živimo kakovostnejše in dlje, zato bodo vegetarijanski viri beljakovin postali še bolj priljubljeni kot do zdaj.

V skupino izdelkov, s katerimi zaužijemo tudi veliko beljakovin in vlaknin, se je pred kratkim izstrelila nova skupina – izdelki iz stročnic Barilla.

Rdeča leča in čičerika v novi preobleki

Foto: Ana Kovač Barilla je iz skrbno izbranih stročnic izdelala peresnike iz 100-odstotne moke iz rdeče leče in casarecce iz 100-odstotne čičerikine moke.

Imajo več kot 20-odstotni delež beljakovin in desetodstotni delež vlaknin, imajo prepoznavno teksturo in edinstven okus. Poleg tega so naravno brez glutena, soli in holesterola.

Barilla uporablja moko iz najboljših stročnic, kar zagotavlja visokokakovosten izdelek, ki hkrati ugodno vpliva na naše počutje.

Surovine, ki jih Barilla uporablja za proizvodnjo casarecc iz čičerike in peresnikov iz rdeče leče , so naravno brez glutena, soli in holesterola. Celoten proces izdelave poteka v obratu, ki je namenjen proizvodnji brezglutenskih živil.

Tri jedi, pri katerih ni treba sklepati kompromisov

Predstavljamo tri recepte, pri katerih pridejo še posebej do izraza čudovit vonj, barva in izjemen okus izdelkov iz stročnic Barilla. Hranljiv in slasten obrok lahko pripravimo, ne da bi morali sklepati kompromise.

Casarecce iz čičerike, z artičoko, bučko, vijoličastim krompirjem, limono in timijanom

Sestavine za 2 osebi:

80 g casarecce iz čičerike Barilla

100 g artičoke

75 g bučke

75 g vijoličastega krompirja

pol limone

5 g svežega timijana

10 g peteršilja

250 g zelenjavne jušne osnove

20 g ekstra deviškega olivnega olja

5 g sojine omake

sol in poper

Z artičok odstranimo zunanje liste, olesenelo steblo in nitasto sredico. Razpolovimo jih in narežimo na pol centimetra debele rezine. Olupimo vijoličasti krompir in ga narežemo na pol centimetra debele rezine. Bučko razpolovimo in narežimo na trimilimetrske koščke.

Sesekljamo timijan in peteršilj, nastrgamo limonino lupino in iztisnemo sok.

Zavremo jušno osnovo ter dodamo casarecce iz čičerike Barilla in artičoke. Po dveh minutah dodamo krompir in bučko. Kuhamo še sedem minut. Škrob iz krompirja bo deloval kot vezivo. Dodamo limonino lupino, sesekljani zelišči, ekstra deviško olivno olje, malo limoninega soka, sojino omako in poper. Dobro premešamo in postrežemo.

Casarecce iz čičerike, z bučo, porom, brokolijem, šetrajem, parmezanom in olivami

Sestavine za 2 osebi:

120 g casarecce iz čičerike Barilla

150 g buče

50 g pora

75 g brokolija

50 g parmezana

20 g izkoščičenih oliv

10 g svežega šetraja

20 g ekstra deviškega olivnega olja

mleta sladka paprika

sol

Bučo olupimo in jo skuhamo v malo vode. Pretlačimo in dodamo sol, sesekljan šetraj in olivno olje. Omaka mora biti blagega okusa. Brokoli narežemo na drobne koščke in jih tri minute pražimo v ponvi z malo olja. Por narežemo na trakove, dodamo brokoliju in pražimo še eno minuto.

Vodo zavremo in jo posolimo. Casarecce iz čičerike Barilla kuhamo od sedem do devet minut. Odcedimo jih in zmešamo z bučno omako. Dodamo olive in praženo zelenjavo. Začinimo z mleto papriko in naribanim parmezanom. Dobro premešamo in postrežemo.

Casarecce iz čičerike, s peperonato, pomarančo, kaprami in poletnimi začimbami

Sestavine za 2 osebi:

120 g casarecce iz čičerike Barilla

250 g rdeče in rumene paprike

250 g pasiranega paradižnika

10 g sladkorja

100 g pomarančnega soka

10 g splaknjenih kaper

70 g brezglutenskega kruha

ekstra deviško olivno olje

origano in majaron

sol in poper

Če želimo paprike olupiti, jih 20 minut pečemo v pečici na 220 stopinjah Celzija. Preložimo jih v skledo in pokrijemo s plastično folijo. Ko se ohladijo, kožo zlahka odstranimo. Paprike razrežemo na tricentimetrske kose in jih tri minute pražimo na olju. Kruh razrežemo na kocke, pokapljamo z oljem ter začinimo s poprom in origanom, nato pa ga popečemo v ponvi.

Na šibkem ognju segrejemo sladkor, dodamo pomarančni sok in zavremo. Povremo polovico, da ostane 50 gramov tekočine. Segrejemo pasirani paradižnik ter dodamo pomarančni sok, majaron in kapre. V loncu zavremo vodo in jo posolimo. Casarecce iz čičerike Barilla kuhamo od sedem do devet minut.

Odcedimo jih in preložimo v ponev s paradižnikovo omako. Dodamo paprike in kuhamo dve minuti. Potresemo s krušnimi kockami in ponudimo.