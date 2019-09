Stročnice precej drugače - kot jih pripravi slovenski kuharski mojster

Stročnice imajo v vsakdanji italijanski kuhinji pomembno mesto, saj si vsaj enkrat do dvakrat tedensko pripravijo glavni obrok iz tega hranljivega in uporabnega živila.

Biseri kulinaričnega sveta

S prihodom jeseni se tudi uživanje v hrani malce spremeni. Sveže solate zamenjajo bogatejše juhe, vedno več pozornosti namenjamo stročnicam, saj nam dajejo daljši občutek sitosti, so okusne in izjemno hranljive. Med rastlinskimi živili se stročnice lahko pohvalijo z največjo vsebnostjo beljakovin.

Nekaj najboljših italijanskih jedi je iz stročnic – mineštre, toskanska fižolova juha, lečina juha ali enolončnica s klobaso, omaka iz rdečega fižola, kalabrijske specialitete iz boba, čičerikina zlevanka ali farinata in druge.

Revolucija v okusih: samo moka iz najboljših stročnic

Barilla je potrošnikom ponudila novost na področju prehrambnih izdelkov, ki bo razveselila vse ljubitelje stročnic, vegane in vegetarijance ter vse, ki morajo posebno pozornost namenjati hrani – osebe s celiakijo, sladkorno boleznijo ali laktozno intoleranco. Z velikim veseljem bodo nova izdelka iz stročnic družine Barilla sprejeli vsi, ki želijo uživati okusno in polnovredno hrano ter bi želeli kakšen mesni obrok občasno nadomestiti z izdelki Barilla iz stročnic.

Na podlagi dolgoletnih izkušenj so pri Barilli iz skrbno izbranih stročnic izdelali peresnike iz 100% moke iz rdeče leče in casarecce iz 100% čičerikine moke.

Italijanska beseda "casarecce", ki izvira iz Sicilije, namiguje, da gre za domačo izdelavo oziroma zasukano obliko izdelka.

Novost iz stročnic se predstavi v štirih slastnih receptih

Ne dvomimo, da ima vsak ljubiteljski kuhar v svoji knjižici receptov vsaj eno omako, ki bi se odlično podala k peresnikom iz rdeče leče oziroma k izdelku casarecce iz čičerike.

Ker pa si Barillini izdelki zaslužijo, da jih bralcem Siola predstavi priznano kuharsko ime, smo pred kamero povabili kuharskega mojstra, ki ga ni treba posebej predstavljati.

Matjaž Cotič, ki vrti kuhalnico v restavraciji Divino, je nekdanji član slovenske kuharske reprezentance in svetovni podprvak v kuhanju testenin.

Naš izziv, da nam pripravi nekaj jedi iz Barillinih izdelkov iz stročnic, je eden najslavnejših slovenskih chefov sprejel z največjim veseljem.

Predstavljamo štiri jedi po receptu Matjaža Cotiča, s katerimi bomo zablesteli tudi kot odlični gostitelji. Vse štiri recepte odlikujejo hitra priprava in izjemni okusi, ki bodo brez dvoma postali stalnica na našem krožniku.

Casarecce iz čičerike s kozicami na špinačni kremi

Sestavine:

100 g casarecce iz čičerike Barilla

- 100 g kozic

- pol žličke rdečega poprovca

- pol žličke limonovega soka

- pol žličke pomarančnega soka

- 25 g masla

- 0,3 dl penečega vina

- 40 g cvetačnih cvetkov

- 40 g brokolijevih cvetkov

- 30 g rdeče pese

- 20 g rumenega korenja

- 20 g navadnega korenja

- nekaj žlic zelenjavnega fonda

- nekaj lističev bazilike za dekoracijo

Špinačna krema: 25 gramov masla, 80 gramov špinače, sol, poper in 1 gram jedilnega škroba.

Porova krema: 25 g pora, 2 dag masla in nekaj žlic vode. Por popražimo na maslu, zalijemo z vodo in pokuhamo, da večina vode izpari. Prepasiramo.

Priprava:

Kozice najprej mariniramo s pomarančo, limono in oljčnim oljem ter rdečim poprovcem. Pustimo nekaj minut, da se kozice navzamejo okusa.

V ponvi razpustimo maslo in popražimo porovo kremo ali sesekljano čebulo. To je stvar okusa – por je nežnejši. Dodamo kozice in jih malo popražimo. Vmešamo cvetačne in brokolijeve lističe, rumeno ter navadno korenje in nekaj rdeče pese za barvo. Nekaj minut pražimo. Prilijemo nekaj žlic fonda, da se zelenjava lepo pokuha. Popramo in malo posolimo. Dodamo šilce penečega vina, ki z mehurčki dobesedno "dvigne" okus omake. Casarecce iz čičerike Barilla kuhamo približno sedem minut, če bi želeli, da so al dente, pa je dovolj tudi šest, saj se dodatno pokuhajo, ko jih vmešamo v omako. Na krožnik najprej polijemo žlico špinačne kreme in dodamo casarecce s kozicami in zelenjavo. Okrasimo z dvema lističema bazilike in nakapljamo nekaj kapljic olivnega olja.

Peresniki iz rdeče leče v solati

Sestavine:

100 g peresnikov iz rdeče leče Barilla

- 25 g pora

- 80 g stebelne zelene

- 60 g stročjega fižola

- 30 g češnjevega paradižnika

- 30 g rdeče paprike

- 30 g rumene paprike

- 40 g albuminske skute

- nekaj lističev kisle deteljice za dekoracijo

Avokadova krema: avokado, žlička medu, nekaj kapljic limonovega in pomarančnega soka, sol, poper in žlička dijonske gorčice v semenu

Priprava:

Najprej pripravimo avokadovo kremo, tako da vse sestavine dobro pretlačimo z vilicami.

V ponvi razpustimo maslo, popražimo stebelno zeleno in stročji fižol, polovico rumene in rdeče papriko (nekaj paprike pustimo za pozneje). Nekaj časa pražimo, posolimo, popramo. Med praženjem dodamo čisto majhno žličko porove kreme. Dodamo kuhane peresnike iz rdeče leče Barilla. Dobro premešamo in dodamo še malo rdeče ter rumen paprike ter nekaj koščkov paradižnika. Na koncu posujemo z albuminsko skuto in premešamo. Okrasimo s kislo deteljico.

Peresniki iz rdeče leče s piščancem

Sestavine:

100 g peresnikov iz rdeče leče Barilla

- žlica masla

- 20 dag piščančjih trakcev

- 1 narezana bučka

- žlica sesekljane čebule ali porove kreme

- 30 g rdeče paprike

- 30 g rumene paprike

- 4 narezani češnjevi paradižniki

- 0,3 dl penečega vina

- porovi laski oziroma kalčki za dekoracijo

Porova krema: 25 g pora, 2 dag masla in nekaj žlic vode. Por popražimo na maslu, zalijemo z vodo in pokuhamo, da večina vode izpari. Prepasiramo.

Priprava:

Na maslu prepražimo piščančje trakove, popramo in solimo. Ko piščanec spremeni barvo, dodamo bučke in jih popečemo. Med pečenjem dodamo drobno nasekljano čebulo ali žlico porove kreme, ki deluje bolj blago od čebule. Po želji lahko omako flambiramo. Dodamo drobno narezano rdečo in rumeno papriko, narezan paradižnik in prilijemo šilce penečega vina. V ponev stresemo al dente kuhane peresnike iz rdeče leče Barilla, premešamo in potresemo z naribanim sirom ter okrasimo s porovimi laski oziroma kalčki.

Casarecce iz čičerike s filejem brancina

Sestavine:

- 100 g casarecce iz čičerike Barilla

- žlica masla

- žlica porove kreme

- 30 dag brancinovega fileja

- žlica narezanih črnih oliv

- pol žličke rdečega poprovca

- žlica narezanih plodov kaprovca

- nekaj žlic zelenjavnega ali ribjega fonda

- 4 narezani češnjevi paradižniki

- brokolijevi kalčki za dekoracijo

Priprava:

Na maslu popražimo porovo kremo in dodamo na koščke narezan brancinov file. Malce popražimo in dodamo nasekljane črne olive, rdeči poprovec in narezane kapre ter prelijemo z nekaj žlicami fonda. Na koncu dodamo še narezan paradižnik za barvo in mediteranski okus. Primešamo kuhane casarecce iz čičerike Barilla in po potrebi dolijemo še žlico fonda. Preden jed serviramo, dodamo parmezan, vendar moramo pri tem ves čas mešati, da se sir ne sesiri. Po vrhu potresemo brokolijeve kalčke.