Slastne dobrote za praznične dni

Ni decembra brez adventnega koledarja

Adventni koledar, ki vas lahko razveseli z bonom za 50 evrov

Naj vsak dan decembra diši po praznikih

Pričarajte si praznično vzdušje v svojem domu. Foto: Getty Images

Vonj je tisti, ki stimulira spomin. S pomočjo vonjav lahko v spomin prikličemo pretekle dogodke, še več, prikličemo lahko celo že pozabljene občutke, da ponovno zaživijo v naših srcih. Čeprav moramo na praznike še malce počakati, pa si lahko že danes pričaramo čaroben vonj, ki nas bo spomnil na lepe trenutke postavljanja in okraševanja novoletne smrekice, na vročo čokolado po sprehodu v snegu, odvijanje daril in še kaj. Tukaj je nekaj preprostih trikov:

Prižgite dišečo svečo z vonjem cimeta in jabolk ali s katerim drugim, vam ljubim zimskim vonjem.

V lonec natočite vodo. Dodajte vanj pomaranče, cimetove palčke in klinčke. Pustite vodo, da vre.

V vlažilec zraka nakapljajte nekaj kapljic eteričnega olja. Izberite svoj najljubši zimski vonj, morda pomarančo, vonj kadila, rožmarina ali bora.

Specite sladke dobrote, morda slasten cimetov zavitek, po katerem si boste vi in vaši gosti obliznili vse prste.

Naj vaš dom zadiši po piškotih ali pa cimetovem zavitku, katerega recept smo zapisali spodaj. Foto: Getty Images

Slasten cimetov zavitek Cimetovi zavitki so kot nalašč za hladne decembrske dni. Naj vaš dom zadiši po značilnem vonju zime, cimetu. Slastni cimetovi zvitki, preliti z vaniljevo glazuro, bodo hitro in brez sledu izginili z vaše kuhinjske mize. Masa za zavitke 344 g večnamenske moke,

Cimetovi zavitki bodo odišavili vaš dom in pričarali praznično vzdušje. Foto: Envato

pol žličke soli,

1 zavojček kvasa,

120 ml polnomastnega mleka,

60 ml vode,

3 žlice nesoljenega masla in

1 jajce. Nadev 3 žlice nesoljenega masla sobne temperature,

1 žlica mletega cimeta in

50 g kristalnega sladkorja. Preliv 120 g slaščičarskega sladkorja,

Pol žličke čistega vaniljevega ekstrakta in

2–3 žlice mleka Priprava: Najprej pripravite testo. V veliki skledi stepete moko, sladkor, sol in kvas. Dobljeno testo za nekaj časa položite na stran. Zmešajte mleko, vodo in maslo. Mešanico segrejte na štedilniku ali v mikrovalovni pečici, a le toliko, da se maslo stopi, zmes pa bo na otip topla. Zmes dolijte testu, ki ste ga poprej postavili na stran. Dodajte še jajce in mešajte, dokler ne nastane mehko testo. Na rahlo pomokani površini ga gnetite še tri minute, nato pa ga položite v nameščeno skledo in ga pustite počivati deset minut. Po želji jih lahko na koncu polijete še z vanilijevo glazuro. Foto: Envato Napolnite zavitke. Razvaljajte testo v pravokotnik velikosti 35 cm x 20 cm, po njem razmažite stopljeno maslo ter mešanico sladkorja in cimeta. Testo tesno zvijte v 35 cm dolg zvitek, ki ga nato narežete na 10 do 12 enakih kosov. Razporedite jih po okroglem pekaču za torte ali pite, da bodo tesno skupaj. Pokrijte s kuhinjsko krpo in pustite vzhajati uro do uro in pol. Pečico segrejte na 190 stopinj. Zavitke pecite 25 do 28 minut oziroma dokler rahlo ne porjavijo. Glazura. Stepite sladkor, vaniljev ekstrakt in mleko. Zmes pokapljajte ali namažite po še toplih zavitkih.

Zamenjajte svoje milo za roke. Izberite vonj vanilje ali poprove mete, tako vam bodo roke ves čas dišale in vas spominjale na prihajajoče praznike.

Naj po praznikih zadišijo tudi vaša oblačila. V omaro obesite vrečko, napolnjeno z božičnimi zelišči.

Decembrske dobrote so vedno najbolj okusne. Foto: Envato

Naj bo decembra miza vedno polna dobrot

