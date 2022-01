Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sestavine, ki so jih uporabili v zadnji epizodi priljubljene kuharske oddaje, so sprožile val kritik.

Resničnostni šov MasterChef je izjemno priljubljen tudi v Ekvadorju, kjer pa so z epizodo, ki so jo predvajali v ponedeljek, močno razburili javnost. Tekmovalci so namreč dobili nalogo, da pripravijo jed iz različnih divjih živali, med njimi aligatorja, morskega psa, kapibare in avtohtone vrste jelenjadi.

Ogorčene so tudi ekvadorske oblasti

Ekvadorsko ministrstvo za okolje je v sporočilu za javnost poudarilo, da zavrača "promocijo in razširjanje avdiovizualnih vsebin, ki spodbujajo potrošnjo in uživanje divjih živali oziroma njihovih delov".

Oglasili so se tudi v osrednji ekvadorski organizaciji za zaščito živali in opozorili, da lahko uporaba takšnih sestavin v TV-oddaji "normalizira uživanje zaščitenih živali, preprodajo divjadi in uničevanje ekosistemov".

Kapibare so največji glodavci na svetu, tehtajo lahko vse tja do 80 kilogramov. Foto: Pixabay

V Ekvadorju sicer namerno uničevanje rastlinstva in živalstva kaznujejo z zaporno kaznijo do treh let, a proti ustvarjalcem oddaje ne morejo vložiti nobenih obtožb, ker snemanje poteka v Kolumbiji.

So se pa glede sporne oddaje oglasile tudi kolumbijske oblasti, tamkajšnji okoljski minister je sporočil, da bodo sprožili raziskavo, ob tem pa spomnil, da sta "preprodaja in trženje divjih živali v Kolumbiji kazniva".

Posnetke iz sporne epizode že umaknili z YouTuba

Z ekvadorske televizije Teleamazonas, ki oddajo MasterChef predvaja, se na kritike še niso odzvali, so pa z YouTuba umaknili videopovzetek sporne epizode. Medtem se je oglasila kuharska mojstrica Carolina Sanchez, ki v oddaji sodeluje kot sodnica, in zatrdila, da so uporabili "mesto gojenih, ne v divjini ulovljenih živali".

