Recepti, ob katerih bomo videti kot pravi mojstri

So večeri, ko si z veseljem pripravimo okusno in uravnoteženo večerjo, ki je tudi na krožniku videti kot zapeljiva kreacija pravega mojstra.

Čeprav smo si že zdavnaj zadali nalogo, da bomo proti koncu dneva poskrbeli za zdravo prehrano in bomo ponosni na svoje kuharske podvige, pa v resnici nimamo vedno dovolj energije. Kajti za pripravo obroka, kot ga priporočajo strokovnjaki za prehrano, bi morali imeti dovolj časa in bogate zaloge živil.

V resnici pa nam vedno znova zmanjka časa in volje, tako da se velikokrat znajdemo pozno zvečer na kavču ob sendvičih ali pokovki, saj česa drugega preprosto ne zmoremo. Ob tem gledamo kuharske oddaje na tujih TV-kanalih in si zapisujemo, kaj vse bomo pripravili … naslednjič.

Okusna in zdrava bližnjica, tudi za večerjo

Ta "naslednjič" je lahko prav danes, saj obstaja okusna in zdrava bližnjica. Pravi strokovnjaki za kuhanje prihajajo iz Italije, kjer povsem razumejo, kako pomembna je dobra hrana.

Zato so pri Barilli pripravili okusen in hranljiv nov izdelek iz stročnic. Prihranil nam bo čas, hkrati pa nas bo oskrbel s hranljivimi snovmi, da bomo polni energije lahko počeli vse, kar nas veseli. Iz skrbno izbranih stročnic so izdelali peresnike iz 100-odstotne moke iz rdeče leče in casarecce iz 100-odstotne čičerikine moke. Vsa hranila, ki jih vsebujejo stročnice, lahko dobimo tudi z uživanjem teh dveh novih izdelkov.

Izdelki iz stročnic Barilla so polnega okusa, imajo več kot 20-odstotni delež beljakovin in desetodstotni delež vlaknin ter prepoznavno teksturo. Poleg tega so naravno brez glutena, soli in holesterola.

Narejeni so iz moke iz najboljših stročnic, kar zagotavlja visokokakovosten izdelek, ki hkrati ugodno vpliva na naše počutje. Surovine za proizvodnjo casarecc iz čičerike in peresnikov iz rdeče leče so naravno brez glutena, soli in holesterola. Celoten proces izdelave poteka v obratu, ki je namenjen proizvodnji brezglutenskih živil.

Peresniki iz rdeče leče v solati z bučko, čebulo in feto

Sestavine za dve osebi:

160 g peresnikov Barilla iz rdeče leče

1 bučka

30 g sesekljane mlade čebule

50 g sira feta

20 g ekstradeviškega olivnega olja

6 lističev bazilike

1 žlička kisa iz šerija

1 žlička polnozrnate gorčice

1 žlička medu

1 žlička mlete dimljene paprike

pol stroka česna

Priprava:

Bučko sesekljamo ter jo v veliki ponvi z žlico olja in česnom podušimo na močnem ognju, da porjavi. Solimo in popramo po okusu ter odstavimo. V loncu zavremo vodo in jo posolimo. Peresnike Barilla iz rdeče leče kuhamo od sedem do devet minut. Odcedimo jih, dodamo žlico olivnega olja in premešamo. Pustimo, da se ohladijo. V veliki skledi zmešamo kis, gorčico, med in dimljeno papriko. Med mešanjem dodamo preostalo olje. Solimo in popramo po okusu.

Ko so peresniki in bučka ohlajeni, v veliki skledi premešamo vse sestavine in pustimo solato počivati približno 30 minut, preden jo postrežemo.

Peresniki iz rdeče leče s praženimi gobami, zeljem, žajbljem, rožmarinom, čilijem in limono

Sestavine za dve osebi:

120 g peresnikov Barilla iz rdeče leče

200 g jurčkov

200 g zelja

50 g mlade ali navadne čebule

200 g zelenjavne jušne osnove

15 g riževe moke

40 g masla

20 g semenskega olja

svež žajbelj

svež rožmarin

nastrgana limonina lupina

sol in mlet čili

Priprava:

Gobe očistimo in jih narežemo na pol centimetra debele rezine. V ponvi jih na olju popražimo do hrustljavega. Začinimo s fino sesekljanim rožmarinom. Čebulo narežemo na tanke rezine in jo podušimo na maslu. Svetlejše zeljne liste ločimo in jih na tanko narežemo ter dodamo čebuli. Posolimo in kuhamo na šibkem ognju deset minut. Dodamo jušno osnovo, zavremo in kuhamo še 15 minut.

Riževo moko zmešamo z malo mrzle vode, dodamo v ponev in kuhamo še tri minute. Dodamo sesekljan žajbelj in čili po okusu. V loncu zavremo vodo in jo posolimo. Peresnike Barilla iz rdeče leče kuhamo od sedem do devet minut. Temnejše zeljne liste narežemo na centimeter široke trakove in jih po sedmih minutah dodamo peresnikom. Odcedimo, dodamo zeljni omaki in dobro premešamo.

Priložimo pražene jurčke in postrežemo.

Z dodajanjem barvite zelenjave in gob v jedi vnesemo vitamin C in kisline iz zelenjave, ki lahko izboljšajo absorpcijo hranil iz casarecc.

Peresniki iz rdeče leče s kozicami in bučkami na pestu iz rukole

Sestavine za štiri osebe:

350 g peresnikov Barilla iz rdeče leče

300 g bučk

200 g repkov kozic

60 g sveže rukole

5 žlic ekstradeviškega olivnega olja

sol

poper

Priprava:

Bučke očistimo in jih razrežemo na kratke rezance. V ponvi segrejemo dve žlici olivnega olja, dodamo bučke in kozice ter jih dušimo nekaj minut, odvisno od velikosti kozic. Rukolo v mešalniku zmešamo s preostalim olivnim oljem, dodamo ščepec soli in damo na stran. Peresnike Barilla iz rdeče leče kuhamo od sedem do devet minut oziroma do "al dente", odcedimo, dodamo kozice in bučke ter vse skupaj podušimo.

Pesto razporedimo po krožniku, nanj položimo peresnike in pokapamo z olivnim oljem.