Tako hitra so lahko kosila z novim izdelkom

Kdor želi upoštevati prehranska priporočila, ima na voljo dovolj informacij. Včasih nam za pripravo polnovrednega obroka zmanjka časa, zato se moramo zateči k hitrim rešitvam. Tudi hitre rešitve so lahko popolne.

Ne pozabite na stročnice

Če bi se dosledno ravnali po priporočilih strokovnjakov, bi svoji družini morali vsak dan postreči s stročnicami, saj nas oskrbijo z vlakninami, beljakovinami in ogljikovimi hidrati. Medtem ko odrasli z veseljem uživamo v jedeh iz stročnic, pa moramo imeti pri pripravi obrokov iz stročnic za otroke že malce več domišljije.

Na srečo je živilska industrija sprejela izziv in se odzvala z inovativnimi izdelki iz stročnic, tako da lahko poleg tradicionalnih jedi iz stročnic ponudimo tudi jedi, ki po videzu spominjajo na mamljive testenine, a so nekaj čisto novega. Barilla je iz skrbno izbranih stročnic izdelala peresnike iz 100-odstotne moke iz rdeče leče in casarecce iz 100-odstotne čičerikine moke. Vsa hranila, ki jih vsebujejo stročnice, lahko dobimo tudi z uživanjem teh dveh novih izdelkov.

Foto: Ana Kovač Izdelki iz stročnic Barilla so polnega okusa, imajo več kot 20-odstotni delež beljakovin in desetodstotni delež vlaknin ter prepoznavno teksturo. Poleg tega so naravno brez glutena, soli in holesterola.

Narejeni so iz moke iz najboljših stročnic, kar zagotavlja visokokakovosten izdelek, ki hkrati ugodno vpliva na naše počutje. Surovine za proizvodnjo casarecc iz čičerike in peresnikov iz rdeče leče so naravno brez glutena, soli in holesterola. Celoten proces izdelave poteka v obratu, ki je namenjen proizvodnji brezglutenskih živil.

Hranljivost izdelkov iz stročnic Barilla:

Hitri in hranljivi obrok, pripravljeni v le pol ure

Razveselimo svojo družino z dvema novima receptoma, ki v sebi skrivata najboljše, kar premorejo stročnice. Obe jedi sta pripravljeni v le desetih minutah, kuhanje pa nam bo vzelo le 15 minut.

Peresniki iz rdeče leče z brokolijem, porom in peteršiljem

Sestavine za dve osebi:

160 g peresnikov Barilla iz rdeče leče

150 g brokolija

1 por

1 steblo zelene

30 g ekstra deviškega olivnega olja

peteršilj, sol in poper

Priprava:

Por in zeleno operemo ter ju drobno nasekljamo. Brokoli narežemo. V ponvi segrejemo olje ter rahlo podušimo por in zeleno. Po malem prilivamo vodo in zelenjavo popolnoma skuhamo, vendar ne sme porjaveti. V ponev dodamo sesekljan brokoli.

V loncu zavremo vodo in jo tik pred vretjem posolimo. Peresnike iz rdeče leče Barilla kuhamo od sedem do devet minut. Prihranimo nekaj vode, v kateri so se kuhali peresniki. Odcedimo jih in jih dodamo zelenjavi v ponvi. Podušimo z nekaj vode, v kateri so se kuhali peresniki, ter dodamo ščepec sesekljanega peteršilja in malo olja. Dobro premešamo in postrežemo.

Leča je eno najstarejših gojenih živil in velja za osnovno živilo mediteranske prehrane. Je zelo preprosta za pripravo, mogoče jo je kombinirati z različnimi jedmi. Lahko jo uživamo v juhi, kot omako in namaz, ali pa jo popečemo. Izjemno bogata je z makro- in mikrohranili. Kot pri vseh stročnicah peresniki iz 100-odstotne moke rdeče leče vsebujejo esencialno količino ogljikovih hidratov, ki nam dajejo nujno energijo.

Casarecce iz čičerike s pestom in zelenjavo

Sestavine za 2 osebi:

160 g casarecce iz čičerike Barilla

80 g Barilla Pesto alla Genovese

150 g bučke

100 g rdeče in rumene paprike

ekstra deviško olivno olje

sol

Priprava:

Papriko in bučko operemo ter ju nasekljamo. V ponvi segrejemo malo olja in popražimo zelenjavo. V loncu zavremo vodo in jo tik pred vretjem posolimo. Casarecce iz čičerike Barilla kuhamo od sedem do devet minut. Omako pesto v skodelici razredčimo z malo vode, v kateri so se kuhale casarecce. Casarecce odcedimo, vmešamo pesto in dodamo zelenjavo. Dobro premešamo in postrežemo.