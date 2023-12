Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sestavine:

50 g pirinega zdroba ali 50 g drobnih ovsenih kosmičev

100 ml rastlinskega mleka

150 ml vode

5 ml javorjevega sirupa

pol žličke cimeta v prahu

5 g kakava v prahu

1 dobro zrel mehek kaki

pest zrn granatnega jabolka

10 g orehovih jedrc

ščepec soli

Postopek:

V kozici skupaj zmešajte pirin zdrob oziroma ovsene kosmiče, ščepec soli, mleko, vodo, cimet, kakav in javorjev sirup. Na srednjem ognju kuhajte kašo 3–5 minut, da se zgosti. Ko jo odstavite, vanjo zmešajte pol narezanega kakija. Prelijte na krožnik in na vrhu dodajte drugo polovico kakija, zrna granatnega jabolka in nasekljana orehova jedrca.