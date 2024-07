Recept za tropski smoothie, ki vas bo osvežil #video

Poleti so lahki in osvežilni obroki zelo priljubljeni, med njimi tudi smoothiji, ki so odlični za zajtrk ali malico med dnevom. V tujini so najbolj opevani smoothiji zvezdnikov, kot so Kendall Jenner, Bella Hadid, Hailey Bieber in drugi. Prodajajo jih v trgovini Erewhon, ki je ena izmed dražjih. Napitek, ki so ga sestavili zvezdniki, stane več kot 20 evrov, zato smo se odločili, da poiščemo nekaj alternativ, ki bodo poskrbele za podoben okus. V nadaljevanju vam razkrijemo recept za tropski smoothie, ki vas bo navdušil.