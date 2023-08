Recept: štefani pečenka

Sestavine:

0,5 kg mešanega mletega mesa

1 korenček

1 večja čebula

olivno olje

1 žlička mlete sladke paprike

4 stroki česna

peteršilj

drobtine

poper

4 jajca

Postopek:

Najprej na drobno narežemo večjo čebulo in jo na olivnem olju prepražimo do mehkega in ohladimo. V večjo posodo damo mleto mešano meso. Naredimo jamico in damo na sredino prepraženo čebulo, sesekljan česen, poper, sol, peteršilj, na drobno nariban korenček, žličko sladke mlete paprike in razžvrkljano surovo jajce. Dobro premešamo in na koncu dodamo še po občutku drobtine in še enkrat dobro premešamo med seboj vse sestavine. Nastalo maso damo za kakšno uro v hladilnik, da se sestavine dobro med sabo prepojijo. Skuhamo tri jajca in jih ohladimo. Iz mletega mesa naredimo štruco, v katero smo po dolgem v sredino dali kuhana jajca. Segrejemo pečico na 180−200 stopinj Celzija in pečemo približno 40 minut. Med peko meso malo zalivamo z vročim oljem.