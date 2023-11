Recept: sladek bučni kruh

Sestavine:

buča, težka približno 1 kg,

120 ml sončničnega olja,

300 g moke,

1 zavitek pecilnega praška,

1 čajna žlička cimeta,

3/4 čajne žličke soli,

200 g belega sladkorja,

150 g rjavega sladkorja,

2 jajci,

60 ml kisle smetane ali čvrstega jogurta,

1,5 čajne žličke vaniljevega ekstrakta.

Postopek:

Pečico segrejte na 200 stopinj Celzija. Bučo operite in obrišite, nato pa razpolovite in iz nje odstranite semena ter vlakna, ki jih obdajajo. Polovici z odrezanim delom navzdol položite na pekač, obložen s papirjem za peko, ter pecite približno eno uro oziroma dokler se meso ne zmehča in začne odstopati od lupine, ki jo je mogoče z vilicami z lahkoto prebosti. Vzemite iz pečice in pustite, da se buča nekoliko ohladi, nato iz nje izdolbite meso in ga s kuhinjskim mešalnikom spasirajte.

Temperaturo v pečici znižajte na 180 stopinj Celzija. V posodi zmešajte moko, pecilni prašek, sol in cimet, lahko pa po želji dodate tudi muškatni orešček oziroma mlete nageljnove žbice, če imate radi bolj začinjene sladice. V drugi posodi zmešajte olje, bučni pire, beli in rjavi sladkor, jajci, kislo smetano oziroma jogurt ter vaniljev ekstrakt. Suhe sestavine iz prve posode počasi primešajte mokrim, da dobite enotno zmes. Zlijte v namaščen podolgovat pekač, obložen s papirjem za peko, po vrhu zgladite in postavite v pečico. Pecite od 60 do 75 minut oziroma dokler štruca ni napihnjena in čvrsta. Ko jo vzamete iz pečice, naj se najprej 20 minut hladi v pekaču, nato jo vzemite iz njega in pustite, da se popolnoma ohladi. Postrežete jo lahko s stepeno smetano, s prelivom iz kremnega sira, toplega mleka, sladkorja in ščepca soli ali pa kar tako, ob kavi.