Rulada z okusom po priljubljeni sladkariji

Sestavine:

100 g moke,

100 g masla,

100 g jedilne čokolade,

2 dl kisle smetane,

100 g kokosove moke,

5 beljakov,

5 rumenjakov,

sladkor v prahu,

1 vaniljev sladkor,

100 g sladkorja,

pol zavitka pecilnega praška.

Postopek

V skledi zmešajte rumenjake, stopljeno maslo in čokolado, moko s pecilnim praškom in 80 gramov sladkorja. V drugi skledi stepite beljake v trd sneg. Sneg počasi vmešajte v maso iz prve sklede, nato vse skupaj enakomerno vlijete v pekač, obložen s papirjem za peko. Pecite 13 minut pri 200 stopinjah Celzija.

Ko je biskvit pečen, ga vzemite iz pečice in položite na papir za peko, posut s sladkorjem v prahu. Biskvit zvijte v rulado in počakajte, da se malo ohladi. Medtem pripravite nadev. Zmešajte kislo smetano, kokosovo moko in ostanek sladkorja. Ohlajen biskvit odvijte, premažite z nadevom (do 3/4) in ga nato počasi zvijete. Rulado pred serviranjem postavite v hladilnik za vsaj eno uro.

Oglejte si še: