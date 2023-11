Recept: palačinke in cimetove rolice v enem

Sestavine:

Cimetov nadev

60 gramov raztopljenega in ohlajenega masla

80 gramov rjavega sladkorja

pol jedilne žlice mletega cimeta

Preliv

60 gramov zmehčanega masla

60 gramov zmehčanega kremnega sira

80 gramov sladkorja v prahu

1 čajna žlička vaniljevega ekstrakta

Palačinke

240 gramov moke

pol čajne žličke soli

20 gramov sladkorja

2 čajni žlički pecilnega praška

2 jajci

560 gramov pinjenca

pol čajne žličke vaniljevega ekstrakta

Postopek:

V ločenih posodah zmešajte sestavine za cimetov nadev in preliv iz kremnega sira. Dobro premešajte, da dobite enotni zmesi. Cimetov nadev nalijte v plastično vrečko, ki ji boste pozneje odrezali en konec, da boste z njo lahko "risali".

Nadaljujte z maso za palačinke. V večji posodi zmešajte moko, sol, sladkor in pecilni prašek, v manjši pa jajci, pinjenec in vaniljev ekstrakt. "Mokre" sestavine vlijte v "suhe" in temeljito premešajte. Segrejte večjo plitvo ponev in jo namastite z maslom ali oljem. Ko je ponev vroča, nanjo zlijte četrt skodelice mase za palačinke, na to pa z vrečko narišite spiralo iz cimetovega nadeva. Ko se na vrhu palačinke pojavijo mehurčki, jo obrnite in popecite še na drugi strani, pečeno palačinko pa prelijte s prelivom iz kremnega sira.