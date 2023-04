Preprosto pecivo za sladkosnede trenutke.

Sestavine:

200 g margarine

1 pecilni prašek

4 jajca

1 vaniljev sladkor

200 g sladkorja

vaniljeva aroma

400 g moke

1,5 dcl mleka

jogurt

mandljevi lističi

cimet

Postopek:

Jajca stepite s sladkorjem in vaniljevim sladkorjem, dodajte zmehčano margarino, nekaj kapljice vaniljeve arome, vmešajte moko s pecilnim praškom in počasi dolivajte mleko. Pazite, da testo ne bo preredko. Testo nato enakomerno zlijte v pekač in površino namažite z jogurtom. V posodici zmešajte mandljeve lističe, sladkor in cimet ter vse skupaj potresite po testu. Dajte v pečico in pecite 30 minut pri 200 stopinjah Celzija. Postrezite ohlajeno.

