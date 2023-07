Recept: krepka koruzna juha

Sestavine:

100 g slanine

pol čebule

120 g stebelne zelene

300 g krompirja

500 ml piščančje jušne osnove

540 g koruze (sveža, zamrznjena ali iz konzerve)

240 ml mleka

120 ml sladke smetane

1 lovorjev list

1 čajna žlička timijana

sol in poper

Postopek:

Rezine slanine prepražite, da postanejo hrustljave, nato jih odložite na papirnate prtičke. V maščobo, ki je iztekla med praženjem, stresite nasekljano čebulo in stebelno zeleno ter ju pražite okoli pet minut, da se zmehčata. Nato dodajte na kocke narezan krompir, timijan in lovorov list, solite in poprajte ter zalijte z jušno osnovo. Ko zavre, zmanjšajte ogenj in pustite, da se kuha okoli 20 minut oziroma dokler se krompir ne zmehča. Nato dodajte še koruzo in kuhajte kakšnih pet minut. Medtem zmešajte mleko in sladko smetano ter prilijte v juho in ob mešanju počakajte, da zavre. Kuhajte še kakšni dve minuti, da se nekoliko zgosti. Nato dve tretjini juhe v mešalniku zmešajte v povsem gladko zmes in prilijte nazaj v lonec. Polovico prej prepražene slanine zdrobite v manjše kose in primešajte v juho, preostanek uporabite za dekoracijo.

Pošljite svoj recept in sodelujte v nagradni igri: