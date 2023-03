Recept: gobovi polpeti

Sestavine:

500 g zamrznjenih narezanih jurčkov

100 g na koščke narezanega dan starega belega kruha

kozarec mleka

pol čebule

1 strok česna

nasekljan peteršilj

poper in sol

2 jajci

žlica drobtin

ostra moka za oblikovanje

Postopek:

Zamrznjene jurčke vržemo v slan krop le za toliko časa, da dobro prevrejo. Dobro jih odcedimo in na deski na drobno sesekljamo. Čebulo in česen na maščobi prepražimo, oboje dodamo v skledo z gobami, solimo, popramo, dodamo dve stepeni jajci in dve žlici drobtin. Dobro premešamo in s pomokanimi rokami oblikujemo polpete, ki jih ocvremo na vroči maščobi.

Zraven ponudimo pire krompir in zeleno solato.

