Piškoti, ki si jih lahko privoščite z manj slabe vesti.

Sestavine:

100 g polnozrnate moke

90 g ovsenih kosmičev

1 čajna žlička sode bikarbone

1 čajna žlička cimeta

ščepec soli

2 srednje veliki zmečkani banani

150 g olupljene, naribane in ožete bučke

2 žlici medu

50 g stopljenega in ohlajenega kokosovega olja

90 g čokoladnih koščkov

Postopek:

Segrejte pečico na 180 stopinj Celzija. Pekač obložite s papirjem za peko. V veliki skledi zmešajte moko, ovsene kosmiče, sodo, cimet in sol. V drugi posodi zmešajte skupaj banani, bučke, med in kokosovo olje. Dodajte mokre sestavine k suhim in premešajte. Nežno vmešajte še čokoladne koščke. Kupčke testa z dlanjo nežno oblikujte v kroglice in jih polagajte na pekač. Piškote pecite 13–16 minut oz. dokler ne dobijo zlato rjave barve, nato jih postrezite.