Rdeča pesa v svoji najbolj zapeljivi različici

Čeprav smo ob jutrih navajeni na vedno en in isti zajtrk, večerja pa je tudi vedno bolj ali manj enaka, lahko včasih naredimo tudi kaj malce drugače.

Jutranji ali večerni obrok si popestrimo z Ölz večzrnatim toastom, ki ga obložimo z zelo hranljivo albuminsko skuto, zelo priljubljeno v italijanski kuhinji. Odlikuje jo visoka vsebnost beljakovin, tako da bo takšen sendvič idealen obrok za dober začetek dneva.

Albuminski skuti oziroma rikoti dodamo še kanček kisle smetane in jo obložimo z rezinami sočnega jabolka. Za neverjeten zasuk v okusih pa poskrbijo rezine in kocke živo pisane rdeče pese. Da, rdeča pesa, ki so nam jo starši tako velikokrat ponujali kot izjemno zdravilno živilo, ima zdaj povsem novo vlogo. Pozabimo na brezokusna kosila v šoli. Prihaja stara dama v svoji najboljši različici.

Sorta chioggia je nekaj posebnega med rdečimi pesami in če jo najdemo, nas bo s svojimi pisanimi kolobarčki že sam pogled nanjo razveselil. Tudi če bomo uporabili samo navadno rdečo peso, bo ta sendvič kot nalašč, da prebudimo vse svoje čute.

Znani avstrijski kuhar Thomas Dorfer, ki pripravlja recepte za blagovno znamko Ölz, nas tokrat razvaja z receptom za sendvič z večzrnatim toastom, ki ga je še obogatil z žlico praženih sončničnih semen, da bo sendvič še bolj hrustljav in hranljiv.

Sestavine za 4 osebe:

8 rezin Ölz večzrnatega toasta

60 g rikote oziroma albuminske skute

30 g crème fraîche oziroma kisle smetane

35 g smetanovega hrena iz kozarca

80 g sladkih mesnatih jabolk, olupljenih in drobno nastrganih, pokapljanih z malo limone

sol, sladkor, po potrebi nekaj medu

160 g kuhane rdeče pese, narezane na 1 cm debele kocke

1 na tanko nastrgana pesa vrste chioggia za okras, po možnosti okroglo izrezani 2cm krogi

3 jedilne žlice praženih sončničnih semen

1 paket rukole za posipanje

Priprava:

Zmešamo skuto, smetano, hren in nastrgano jabolko ter začinimo s soljo, sladkorjem, po želji z medom. Na štiri pečene rezine Ölz večzrnatega toasta izdatno namažemo ter natančno in pisano obložimo s kockami rdeče pese in pese choggia.

Na koncu posujemo z rukolo in s sončničnimi semeni ter poševno čez položimo rezino Ölz večzrnatega toasta.

Kako do opekača kruha KENWOOD? Da boste lahko pripravljali najbolj slastne sendviče, morate imeti tudi prave kuharske pomočnike. Vrhunski toasti Ölz bodo zares prišli do izraza, če jih boste opekli v pravem opekaču kruha. Do 8. 12. 2020 lahko sodelujete v nagradni igri ter se potegujete za opekač kruha KENWOOD in paket izdelkov Ölz. Podarili bomo kar deset opekačev.

Druge recepte poiščite tukaj.