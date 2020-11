Veliko nostalgije v majhnem, a slastnem sendviču

Ko se v enem grižljaju povežejo omamni okusi sočnih paradižnikov, nežne mocarele iz kravjega mleka in smetane ter slasten rukolin pesto, se v trenutku znajdemo pod vročim mediteranskim soncem.

Naj bo zunaj megla ali šibko jesensko sonce, z maslenimi in drugimi toasti Ölz si vedno lahko pripravimo odličen prigrizek, malico ali večerjo, v katerih lahko uživamo sami ali v družbi. Masleni toasti Ölz so odlični tudi za pripravo hitre pogostitve.

Uživajmo v razkošnih okusih, ki jih je za nas pripravil vrhunski avstrijski kuhar Thomas Dorfer.

Jesen si lahko hitro začinimo z nostalgičnimi poletnimi okusi. Pripravimo si masleni toast Ölz "á la Caprese" ter uživajmo v raznovrstnih okusih paradižnikov, burrate in rukolinega pesta.

Čas priprave: 35 min

Sestavine:

4 rezine Ölz maslenega toasta

200 g različnih vrst paradižnika (zeleni, rumeni, rdeči, češnjev paradižnik itd., paradižnike narežite v različnih oblikah, večje na rezine, manjše na četrtine ali polovice)

6 sušenih paradižnikov v olju, drobno sesekljanih

1-2 kosa burrate (lahko tudi bivolje mocarele)

100 g pesta iz rukole

sveža rukola za okras

100 g sesekljanih prepraženih pinijevih semen, od tega 50 g za pesto

Pesto iz rukole:

80 g surove rukole

20 g peteršilja

20 g bazilike

50 g prepraženih pinijevih semen

na koncu dodajte eno JŽ parmezana

oljčno olje

Priprava:

Rukolo, peteršilj, baziliko in pinijeva jedrca z dodajanjem olja zmešajte v gosto pasto. Dodajte parmezan in rahlo solite. Zmešajte in postavite na hladno.

Rezine Ölz maslenega toasta izmenično obložite z narezano burratto in rezinami paradižnika. Dodajte pesto in na koncu okusno okrasite z nežnimi lističi rukole.

Nasvet Thomasa Dorferja: Odličen pesto je mogoče pripraviti vnaprej in več dni hraniti v hladilniku. Kdor želi pestu dodati poseben oreškast okus, lahko v ponvi z veliko maščobe ocvre 50 gramov rukole pri 180 stopinjah Celzija.

