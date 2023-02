Prva restavracija na svetu, kjer vam jedi pripravijo kar roboti #video

V prvi robotski restavraciji na svetu Bots & Pots v Zagrebu na Hrvaškem vam različne jedi pripravijo kar roboti. Sestavine za jedi pripravijo zaposleni, ki jih v robote tudi vstavijo. Roboti sestavine različnih jedi sami zmešajo in skuhajo. Nato pa jih lastniki restavracije postrežejo gostom. Med drugim lahko v restavraciji gostje poskusijo testenine, pripravljene na različne načine, tortilje, chili con carne, tajsko hrano in njoke z različnimi prilogami.

Na koncu postrežbe lahko gosti z denarjem nagradijo postrežbo in delo delavcev, z baterijami, vijaki, podložki in drugimi mehanskimi deli pa robote. Pri slednjem gre bolj za šalo, gostje pa restavracijo zapuščajo zadovoljni.

"Prvič sem tukaj – prijatelja sem pripeljal za rojstni dan. Pri hrani ni pomembno, ali jo naredi človek ali robot – hrana je odlična. Ničesar nisem pustil na krožniku," je povedal obiskovalec gostilne 18-letni Lovro Petar Andrišek.

"Prvič sem tukaj. Nisem opazil razlike, sem pa videl, da je kuhal robot. Ja, še enkrat bi se vrnil jesti," pa je dodal 23-letni Fran Podravec.

V robote in celoten proces vloženih več kot milijon evrov

"Izziv je bil pravzaprav narediti končano jed iz surove hrane v čim krajšem času in čim bolj okusno. Proces je trajal dolgo, vložili smo veliko denarja, govorimo o milijonu evrov in več, in tudi veliko dela ter entuziazma," je o robotski pripravi hrane in jedi povedal solastnik restavracije Hrvoje Bujas.

Roboti stanejo okoli deset tisoč evrov

"Trenutno lahko vsak robot pripravi štiri obroke v 15 minutah," je povedal Bujas in dodal: "Naš glavni kuhar v Splitu v našem razstavnem prostoru tako rekoč nauči robota, kako skuhati jed. Ko ga nauči, si robot to zapomni in potem lahko ponovi milijardokrat. Zdaj imamo pripravljenih kakih 70 jedi."

"Kolikor vemo, ni robota, ki bi lahko naredil končno jed iz nič in to v enem loncu," je za Reuters povedal Bujas.

"Takšen robot bi vas stal deset tisoč evrov, če bi vam ga sedaj prodali. Za zdaj ne prodajamo, pogovarjamo se o širitvi poslovanja prek franšiz. To sta morda dve plači dobrega kuharja."

"Predstavljajte si, da gledate Gordona Ramsayja ali Jamieja Oliverja, kako nekaj kuhata, in zdaj lahko to prvič poskusite − v realnem času lahko robot resnično naredi to, kar počne kuhar," je zaključil.

