Bodo "kozice BEX" rešile težave starajoče družbe? #video

Robot, ki so ga poimenovali BEX po divjih kozah z velikimi rogovi vrste ibex, lahko hodi po štirih nogah po razgibanem terenu ali se hitreje premika po bolj gladkih površinah s kolesi, nameščenimi v spodnjem delu trebuha. BEX, ki ga poganjajo baterije, lahko prevaža do 100 kilogramov tovora in se lahko premika samostojno ali z daljinskim upravljalnikom, so sporočili iz podjetja.

Projekt BEX sprva zasnovan za naloge v kmetijskem okolju

Podjetje Kawasaki, ki po vsem svetu slovi kot proizvajalec motornih koles, je leta 2017 začelo izdelovati humanoidne robote, lani pa se je odločilo razviti prototip s štirimi nogami, da bi rešilo težavo z ravnotežjem, s katero so se soočali njegovi dvonožni roboti. Še pomembnejše je, da je bil BEX zasnovan za opravljanje nalog v kmetijskem okolju, s čimer se je odzval na problem pomanjkanja delovne sile na japonskem podeželju.

Podjetje upa na komercializacijo robota do leta 2023

"V starajoči se družbi lahko pomaga starejšim ljudem, ki se morajo premikati s težkim tovorom. Podpira lahko na primer kmetijsko ali gozdarsko industrijo, kjer je treba prevažati težke tovore," je za Reuters povedal Noboru Takagi, izvršni direktor oddelka za robotiko pri družbi Kawasaki Heavy Industries.

Podjetje bo letos nadaljevalo testiranje tega robota in upa, da ga bo komercializiralo leta 2023.