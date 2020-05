Princ Charles objavil recept za svoj najljubši zajtrk

Da je zaradi koronavirusa zelo prizadeto tudi britansko sirarstvo, je britanski princ Charles opozoril na način, ki ga vsi razumemo - prek recepta.

"Ena od stvari, ki večino od nas zagotovo navda z ugodjem, je dobra hrana. Zato je še toliko bolj skrb vzbujajoče, da bi koronakriza lahko pokončala eno največjih radosti v življenju - britanski sir!"

Tako so na prinčevih uradnih profilih na družbenih omrežjih pospremili fotografijo zapečene jajčno-sirove jedi, ki je menda eden Charlesovih najljubših zajtrkov. Ob fotografiji so objavili tudi recept, da lahko preverite, kako je zajtrkovati kot princ.

Za eno porcijo potrebujete:

100 gramov blanširane špinače,

1 češnjev ali sušen paradižnik,

35 gramov aromatičnega mehkega sira (britanski tunworth, francoski camembert ali drug podoben sir),

1 jajce,

80 mililitrov sladke smetane z visoko vsebnostjo maščobe,

15 gramov trdega sira (britanski staran winchester, italijanski parmezan ali drug podoben trdi sir),

svežo baziliko,

maslo.

Postopek:

Z maslom namastite majhno ognjevarno posodo in jo obložite z blanširano špinačo, tako da v sredini ostane prazen krog. Češnjev paradižnik razrežite na četrtine (če imate sušenega, ga nasekljajte) in ga razporedite po špinači. Nato po špinači razporedite še koščke mehkega sira. Posolite in popoprajte.

V prazen krog sredi špinače ubijte jajce in ga prelijte s sladko smetano, pri čemer pazite, da ne predrete rumenjaka. Potresite z nastrganim trdim sirom in postavite v pečico, segreto na 180 stopinj Celzija. Pecite od osem do deset minut. Pečena jed naj nekaj minut počiva, preden se je lotite.

