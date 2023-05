Preprosto okusno! Novi sestavini za pripravo različnih jedi.

Oglasno sporočilo

Ste že videli najnovejši jušni osnovi v prahu? Knorr je predstavil novi jušni osnovi v prahu, ki se s svojo mešanico kakovostnih sestavin iz trajnostne pridelave podata k različnim jedem.

Uporabite ju lahko za pripravo juh, rižot in različnih enolončnic. Odlični sta kot osnova ali kot začimba za pripravo jedi, zato lahko najdeta svoje mesto v vsaki kuhinji in dodata piko na i številnim jedem.

Kaj pravzaprav sta jušni osnovi v prahu?

Jušni osnovi v prahu sta zaradi svojega bogatega in večplastnega okusa sestavini številnih jedi, vključno z juhami, omakami in enolončnicami. V obliki prahu ju je lažje dodati neposredno v jed, v kateri se razstopita, sta bolj vsestranski in dajeta prostor za ustvarjalnost. Lahko ju enostavno dodate sami, da bo okus ravno pravšnji. Jušni osnovi v prahu se hitro raztopita in ju lahko uporabite kot osnovo ali obogatitev okusa vašim jedem.

Popoln nadzor doziranja,

zelo preprosta uporaba,

bogat, poln okus.

Jušni osnovi v prahu sta narejeni iz mešanice kakovostnega mesa, zelenjave, zelišč in začimb, zaprtih v kozarec, iz katerega ju lahko za jedi polnejšega okusa preprosto dodate sami.

Vsestranskost jušnih osnov v prahu je v tem, da ju lahko uporabite kot dodatek k jedem v obliki začimb, kot jušno kocko ali kot osnovo za druge okusne jedi. Dozirajte ju glede na vaše potrebe in želje!

Knorr ponuja novost na trgu v obliki jušnih osnov v prahu z bogatim okusom in sestavinami iz trajnostnega kmetijstva. Knorr zelenjavna jušna osnova v prahu vsebuje kombinacijo sonaravno pridelane zelenjave in zelišč. Uravnotežen okus zelenjavne jušne osnove daje jedem bogatejšo in polno aromo. Zelenjavna jušna osnova je primerna za vegane in tiste, ki želijo v svoj jedilnik vnesti veganske izdelke.

Drugi okus je Knorr goveja jušna osnova v prahu. Ta daje bogatejši in polnejši okus vsem jedem in je namenjena tistim, ki obožujejo okus goveje juhe. Ne bo vam žal, če boste Knorr govejo jušno osnovo v prahu uporabili v juhah ali enolončnicah. Mešanica sonaravno pridelane zelenjave, zelišč in dodatka govejega mesa bo dala vsaki rižoti poseben čar in okus.

Torteloni z zelenjavo iz pečice Težavnost: enostavno Čas priprave: 10 min Nahrani: 4 osebe Sestavine 400 g tortelonov z nadevom iz špinače in rikote

400 g bučk

1 rdeča paprika

1 rumena paprika

200 g oranžnih češnjevih paradižnikov

300 ml paradižnikove mezge

50 ml smetane za kuhanje (15 odstotkov mlečne maščobe)

1 zvrhana čajna žlička Knorr zelenjavne jušne osnove v prahu

poper

3 vejice bazilike Priprava Tortelone razporedite po globokem pekaču ali veliki posodi, primerni za pečico. Bučke in papriko očistite in narežite na koščke. Paradižnike operite in razpolovite. Zelenjavo dodajte k tortelonom. Zmešajte paradižnikovo mezgo, 150 ml vode, smetano za kuhanje in čajno žličko Knorr zelenjavne jušne osnove. Začinite s poprom. Omako prelijte preko tortelonov in zelenjave ter premešajte. Pecite v predhodno ogreti pečici na 180 °C (konvekcijska pečica ni priporočljiva) približno 30 minut. Med pečenjem dva- do trikrat premešajte. Nadevane tortelone potresite z baziliko in postrezite. Nasvet za več raznolikosti: Pred serviranjem potresite s parmezanom ali sirom pecorino. Jed je prav tako okusna, če namesto tortelonov uporabite njoke.

Hitro in enostavno pripravite jedi polnejšega okusa s Knorr jušnima osnovama v prahu!

Naročnik oglasnega sporočila je Unilever Hrvatska d.o.o.