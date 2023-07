Preprosto okusno! Nov dodatek jedem za polnejši okus

Oglasno sporočilo

Ste že opazili najnovejši jušni osnovi v prahu? Knorr predstavlja novi jušni osnovi v prahu s prefinjeno kombinacijo naravnih sestavin in aromatičnih začimb, s katerima lahko obogatite okus različnih jedi.

Uporabite ju lahko za pripravo juh, rižot in enolončnic. Jedem dodajte ščepec za boljši okus ali pripravite jušno osnovo – zaradi možnosti raznolike uporabe si jušni osnovi v prahu zaslužita mesto v vsaki kuhinji.

Kaj pravzaprav sta jušni osnovi v prahu?

Jušni osnovi v prahu sta zaradi svojega bogatega in večplastnega okusa odličen dodatek številnim jedem, vključno z juhami, omakami in enolončnicami. Zaradi priročne oblike v prahu ju lahko preprosto dodate v najrazličnejše jedi, kjer se hitro raztopita, omogočata različne možnosti uporabe in vam s tem pustita, da razvijate svojo ustvarjalnost v kuhinji. Najboljše pa je, da količino zlahka prilagodite svojemu okusu in jedi, ki jo pripravljate.

Ker se hitro povežeta z drugimi sestavinami, ju lahko dodate šele na koncu postopka priprave jedi:

popoln nadzor doziranja,

zelo preprosta uporaba in

bogat, poln okus.

Jušni osnovi v prahu sta narejeni iz mešanice kakovostnega mesa, zelenjave, zelišč in začimb, zaprtih v kozarec, iz katerega ju lahko za jedi polnejšega okusa preprosto dodate sami.

Zakaj sta jušni osnovi v prahu tako vsestranski? Ker ju lahko uporabite kot dodatek jedem v obliki začimb, kot jušno kocko ali kot osnovo za druge okusne jedi. Dozirajte ju glede na svoje potrebe in želje!

Knorr ponuja novost na trgu v obliki jušnih osnov v prahu z bogatim okusom in sestavinami iz sonaravnega kmetijstva. Zelenjavna jušna osnova v prahu Knorr vsebuje kombinacijo sonaravno pridelane zelenjave in zelišč. Uravnotežen okus zelenjavne jušne osnove daje jedem bogatejšo in polno aromo. Zelenjavna jušna osnova je primerna tudi za vegane in tiste, ki v svoji prehrani ne želijo uporabljati živalskih izdelkov.

Goveja jušna osnova v prahu Knorr daje bogatejši in polnejši okus vsem jedem in je namenjena ljubiteljem goveje juhe. Ne bo vam žal, če boste govejo jušno osnovo v prahu Knorr uporabili v juhah ali enolončnicah. Mešanica sonaravno pridelane zelenjave, zelišč in dodatka govejega mesa vsaki jedi doda poseben čar in okus.

Težavnost: preprosto Čas kuhanja: 20 min Čas priprave: 25 min Nahrani: 8 oseb Sestavine 80 g kvinoje

1 rdeča pesa

150 g korenja

1 pločevinka (400 g) črnega fižola

2 jedilni žlici nasekljanega peteršilja

150 g polnozrnatih ovsenih kosmičev

1 ½ zvrhane čajne žličke zelenjavne jušne osnove v prahu Knorr

¼ čajne žličke soli

poper

80 g rdeče čebule

1 avokado

250 g oranžnih paradižnikov

8 polnozrnatih bombetk za burger

8 jedilnih žlic veganske majoneze Priprava Kvinojo skuhajte po navodilih na embalaži. Odcedite s cedilom in pustite, da se ohladi. Korenje in rdečo peso olupite ter naribajte. Kvinojo in odcejen fižol stresite v skledo in pretlačite s tlačilko za krompir. Primešajte rdečo peso, korenje in peteršilj. Ovsene kosmiče v mešalniku zmeljite v moko in jih dodajte k tem sestavinam. Dodajte še zelenjavno jušno osnovo v prahu Knorr, sol in poper ter vse skupaj dobro premešajte. Iz pripravljene zmesi oblikujte osem tankih polpetov in jih za 15 minut postavite v hladilnik. Rdečo čebulo olupite in narežite na tanke kolobarje. Avokado prepolovite, odstranite koščico, z žlico izdolbite sredico in narežite na rezine. Paradižnik operite in narežite na tanke rezine. Polpete v ponvi na malo olja hrustljavo zapecite z obeh strani. Bombetke za burger razpolovite. Vsako z notranje strani namažite z žlico majoneze. Obložite s polpetom, solato, avokadom in čebulo ter pokrijte z drugo polovico bombetke. Kuharski nasvet: Če je zmes za polpete premehka, vanjo vmešajte še nekaj ovsenih kosmičev.

Hitro in preprosto pripravite jedi polnejšega okusa z jušnima osnovama Knorr v prahu!

Naročnik oglasnega sporočila je Unilever Hrvatska d.o.o.