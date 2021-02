Povsem mogoče je, da so kakav v čokoladi, ki jo jeste, pridelali otroški sužnji

Osem mladeničev iz Malija, ki trdijo, da so kot otroci v suženjskih razmerah delali na plantažah kakavovca v Slonokoščeni obali, je sprožilo sodni postopek proti največjim proizvajalcem čokolade na svetu. Obtožujejo jih podpiranja in spodbujanja suženjskega dela otrok na plantažah, kjer ta podjetja nabavljajo kakav.

V tožbi, ki jo je v njihovem imenu v ZDA vložila organizacija za človekove pravice IRA, so kot obtoženci navedene korporacije Nestlé, Cargill, Barry Callebaut, Mars, Olam, Hershey in Mondelēz. Od njih zahtevajo odškodnino za prisilno delo v nemogočih delovnih razmerah, namerno povzročanje duševne stiske in kovanje dobička na njihov račun.

Foto: Reuters

Ob tem pa želijo opozoriti tudi na razmere, ki vladajo na plantažah v Slonokoščeni obali, od koder prihaja kar 45 odstotkov svetovne produkcije kakava. Zagovorniki človekovih pravic že dolgo opozarjajo, da se tam dogajajo sistematične kršitve od nezadostno plačanega do prisilnega dela brez plačila, ki ga opravljajo tudi otroci.

Korporacije vedo, kaj se dogaja na plantažah

Delajo v nemogočih razmerah brez osnovnih varnostnih ukrepov, zaradi tega pa lahko lastniki plantaž kakav prodajajo po nižji ceni – in proizvajalci čokolade zaradi cenejših surovin kujejo večji dobiček, čeprav se zavedajo, kaj se na plantažah dogaja.

Foto: Reuters

Tožba ob vsem tem navaja tudi, da so omenjene korporacije namerno zavajale javnost, ko so leta 2001 javno obljubile, da se bodo "postopoma umaknile" od otroškega dela.

Korporacije, proti katerim je tožba uperjena, so se odzvale z različnimi, a v vseh primerih splošnimi odgovori. Pri Marsu in Mondelēzu tožbe niso želeli komentirati, Nestlé, Olam in Hershey se strinjajo, da je otroško delo nesprejemljivo in da je treba to prakso prenehati, iz Barry Callebaut pa so sporočili, da bodo prenehali kupovati surovine s plantaž, na katerih delajo otroci – ne takoj, ampak do leta 2025.

