Kako otroci v suženjskih razmerah garajo, da Zahod pije kavice #video

Britanski novinarji so odkrili, da na plantažah, s katerih kavo med drugim kupujeta Nespresso in Starbucks, težaška dela za mizerno plačilo opravljajo tudi otroci.

V ponedeljek bodo na britanski televiziji Channel 4 v informativni oddaji Dispatches predvajali preiskovalno novinarsko zgodbo o tem, kakšna je "človeška" cena kave, ki jo prodajata giganta Starbucks in Nespresso. Kot so napovedali, je njihov novinar Anthony Barnett obiskal več kavnih plantaž v Gvatemali, deseti največji pridelovalki kave na svetu, in odkril, da tam v težaških razmerah in za le nekaj evrov na dan delajo tudi otroci.

Še pred premiero oddaje se je na te navedbe odzval George Clooney, dolgoletni ambasador znamke Nespresso, ki ponuja vrsto izdelkov od instant kav do izjemno priljubljenih kavnih kapsul. Clooney, ki naj bi do zdaj kot obraz Nespressa zaslužil že prek 36 milijonov evrov, je v tem podjetju tudi član odbora za trajnostni razvoj. Ta naj bi med drugim skrbel tudi za to, da osnovno surovino, torej kavo, nabavljajo s plantaž, kjer je poskrbljeno za delavske pravice.

"Ta zgodba me je presenetila in užalostila," je sporočil ob razkritju o otroškem delu na plantažah, "očitno imamo v odboru in v podjetju še veliko dela. In to delo bo opravljeno."

Foto: Cover Images

Oglasili so se tudi iz Nespressa, ki je sicer v lasti švicarskega prehrambnega konglomerata Nestle. "V podjetju imamo ničelno toleranco do otroškega dela," so sporočili za CNN in dodali, da so sprožili preiskavo o tem, kateri njihovi dobavitelji naj bi na plantažah zaposlovali otroke. Dokler jih ne identificirajo, so prenehali kupovati kavo z vseh plantaž na tem območju, so še zagotovili.

Veriga Starbucks, ki naj bi po poročanju Channel 4 prav tako kupovala kavo s plantaž, kjer so v delo vpreženi otroci, se na te navedbe do zdaj še ni odzvala.

