Vroč trend med kavoljubci: kava z ene plantaže #video

Če ne prej, so se slovenski kupci po vrsti afer z oporečnim mesom in drugimi živili zavedli, da je sledljivost prehrambnih izdelkov pomembna in da je dobro vedeti, od kod je hrana - pa tudi pijača - prispela do nas in kaj se je na tej poti z njo dogajalo.

Poudarjanje sledljivosti je vse močnejši trend tudi v kavni industriji - in na tem mestu vstopijo kave z oznako "single plantation" oziroma "single estate".

Gre za kave s poreklom, bi lahko rekli, pridelane so namreč izključno na enem posestvu. Večina uveljavljenih vrst kave na trgu je namreč mešanic pridelka z različnih posestev, včasih tudi iz zelo različnih regij ali celo držav.

"Če kupujete kavo z ene plantaže, je njen okus čez čas konsistenten, saj prihaja iz istega vira. V večini mešanic pa je medtem kava ne le z različnih plantaž, ampak iz različnih regij z različnimi profili okusa," je glavno razliko med kavo z ene plantaže in kavno mešanico pojasnil Jose Francisco Pereira, direktor kavne plantaže Monte Alegre v Braziliji.

Foto: Monte Alegre

Pri tem lahko potegnemo vzporednico z vini, je ponazoril Pereira. V vinarstvu so vina iz enega vinograda, tako imenovana vina "single vineyard", že dolgo uveljavljen izraz. Gre za vina iz vinogradov, ki so se skozi leta izkazali za vinograde z najboljšo lego, prek njih pa vinarji pokažejo ves potencial, ki ga lahko določena sorta ali kombinacija sort na nekem področju razvije.

In tako kot pri vinu različne sorte trte najbolje uspevajo v določenem podnebju, na določeni legi in na določeni vrsti tal, je rastišče pomembno tudi pri kavi. Navadni kavovec, s katerega prihaja arabika, najbolj cenjena vrsta kave, je precej občutljiva rastlina in najbolje uspeva le na določenih nadmorskih višinah.

Foto: Monte Alegre

"Minimalna in maksimalna nadmorska višina sta odvisni od tega, kako blizu ekvatorja je plantaža," je pojasnil Pereira, "bolj ko je od njega oddaljena, na nižjih nadmorskih višinah - a še vedno ne prenizkih - kavovec uspeva. V Braziliji so optimalne nadmorske višine med 600 in 1.500 metri nadmorske višine."

Okus kave pa je odvisen tudi od sušenja kavnih zrn, je še pojasnil Pereira, pri čemer se ti postopki med seboj v grobem razlikujejo glede na to, ali ovojnico, ki obdaja kavna zrna, pred sušenjem odstranijo ali ne. Za brazilske vrste kave je na primer značilno, da jih sušijo z lupino in pulpo vred, zaradi česar imajo poln, a uravnotežen okus in močno aromo.

