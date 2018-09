Kako dobro se v resnici spoznamo na kavo? #video

Gostinci dobro vedo, da obstaja veliko različnih vrst kave in da se prav vsako izmed njih pripravlja po točno določeni recepturi. Espresso je najosnovnejši kavni napitek, gre namreč za črno kavo brez mleka, čeprav dobro podučeni gostinci poznajo celo štiri različice espressa. Kave, ki ji dodamo mleko, je prav tako več vrst. "Zelo neznan pri nas je tako imenovani gocciato. Pri nas ga poznamo kot espresso s kapljico mleka ali pa z žličko pene. Veliko ljudi menja ta izdelek z macchiatom, kjer gre pa že za večjo količino mleka. Še vedno ga pripravljamo sicer v mali skodelici, ampak v macchiatu morata biti dva centilitra mleka, da imamo idealen koktajl," pove strokovnjak za kavo in vodja prodaje kave Illy za Slovenijo Jernej Ščuka.

Tudi kava z mlekom je nekaj povsem drugega kot kapučino. Sogovornik pove, da se po pravilih kapučino pripravlja z espressom, na katerega se nalije centimeter do centimeter in pol kremasto spenjenega mleka. Torej ima praviloma kapučino toliko pene, da se spodaj še vedno vidi kava. Ogromne količine spenjenega mleka na kapučinu niso po recepturi.

Vodja prodaje kave Illy za Slovenijo Jernej Ščuka je v središču prestolnice preverjal, kako dobro Slovenci poznamo različne vrste na avtomatu pripravljene kave. Foto: Bojan Puhek

Večja različica kapučina je bela kava. Razlika je v tem, da je v beli kavi štiri centilitre več mleka in da se streže v večji skodelici. Nekaj drugega pa je tako imenovan latte macchiato, ki še nima slovenskega imena. "Latte macchiato se je rodil v kozarcu in bistvo tega koktajla je mleko. Gre pravzaprav za mleko z okusom po kavi, napitek pa je kar velik, in sicer ga je od dva in pol do tri decilitre," pojasnjuje Jernej Ščuka.

Kako se Slovenci, ki veljamo za velike ljubitelje kave, v resnici spoznamo nanjo in ali znamo ločiti med različnimi kavnimi napitki, preverite v zgornjem videu.

