To je hit letošnjega poletja #video

Če kavi dodamo katero koli sestavino, tudi samo mleko, govorimo o kavnih koktajlih. In kavnih koktajlov je ogromno – tako brezalkoholnih kot z dodatkom alkohola, pravi strokovnjak za kavo in zastopnik in vodja prodaje kave Illy za Slovenijo Jernej Ščuka. "Dopoldne lahko ponudimo kavo s čokolado, odlično se kombinira tudi s suhim sadjem ali orehi … Zvečer pa lahko pripravimo koktajle s kavo, ki ji dodamo kakšen liker. Zadnjič sem celo pil zelo zanimivo mešanico kave in vodke."

Kava z jogurtom

Priprava je nadvse preprosta. Navaden ali grški jogurt zmešate s sladkorjem in toliko časa mešate, da se sladkor povsem raztopi oziroma da dobite gladko zmes. Nato skuhate črno kavo – na avtomatu, turško ali iz kafetjere, jo prav tako sladkate po okusu ter pustite, da se ohladi. Pripraviti si morate še spenjeno mleko – uporabite lahko tudi tisto priročno napravo za ročno penjenje mleka ali pa namesto mleka uporabite napol stepeno sladko smetano. Pri roki imejte še stopljeno čokolado oziroma čokoladni preliv in pripravite dobro ohlajene kozarce ali skodelice.

Na dno dobro shlajenega kozarca ali skodelice damo najprej nekaj čajnih žlic jogurta, nato nanj zlijemo nekaj stopljene čokolade oziroma čokoladnega preliva, sledi kava, na koncu pa še spenjeno mleko ali sladka smetana, ki je torej stepena samo do polovice (tako da je še nekoliko tekoča).

Kava je napitek, ki dopušča ogromno možnosti za eksperimentiranje. Foto: Thinkstock

Tekoči tiramisu

Gre za kavo tiramisu, ki je še preprostejša za pripravo kot kava z jogurtom. V večji, dobro ohlajen kozarec najprej nadrobite piškote (najboljši so tisti otroški, kot jih uporabljamo tudi za pripravo pravega tiramisuja), nato dodajte kepico sladoleda, čez prelijte kavo in vse skupaj dobro premešajte. Po želji lahko na vrh dodate še nekaj sladke smetane.