Znate ločiti dobro kavo od pokvarjene? #video

Ker je kava živilo z veliko vsebnostjo maščob se lahko, tako kot vsako drugo živilo, pokvari, če je predolgo odprta in neprimerno shranjena. "Maščobe v kavi namreč postanejo žarke, kot rečemo po domače, strokovno pa ta pojav imenujemo oksidacija kave. To pomeni, da kava nima več tistega pravega, bogatega okusa, temveč je povsem drugačnega okusa, tudi po vonju se zazna razlika," nam je pojasnil Jernej Ščuka, strokovnjak za kavo in vodja prodaje kave Illy, ki se bo stregla tudi v Baru.

Ali ljudje sploh znamo ločiti dobro kavo od žarke oziroma pokvarjene, smo skupaj z Jernejem preverjali v središču Ljubljane. Video posnetek zabavnega kavnega izziva si lahko ogledate zgoraj.

Več o tem, kako kavo pravilno shranjevati in v kolikih dneh jo je pravzaprav treba porabiti, da se ne pokvari, pa tudi v današnji oddaji Poletni Dan., ki bo na sporedu ob 17.25 na Planetu. Ne zamudite!