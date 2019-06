Kako smo v osemdesetih letih iz Italije tihotapili kavo #video

Se še spomnite časov, ko smo v sosednje države hodili po kavo, kavbojke in stvari, ki jih pri nas ni bilo mogoče dobiti, nato pa jih je bilo treba še pretihotapiti čez mejo? Te čase lahko zdaj podoživite na nekdanjem maloobmejnem prehodu na Pristavi. Tam boste videli najbolj nenavadne načine, na katere so ljudje čez mejo "švercali" kupljene dobrine. Slišali boste tudi zanimive zgodbe, ki so se pripetile carinikom.

Kilometrske vrste pred mejnimi prehodi, ure čakanja, strogi cariniki in nešteto načinov, kako čez mejo pretihotapiti dobrine, ki jih v Jugoslaviji ni bilo. Nekoč se je "švercalo" tako rekoč vse.

Kupljeno so skrivali v čevlje, pas in celo ročaj kolesa

Domišljija, kako pretentati carinike, da ne najdejo skritih stvari, ni imela meja. Na razstavi imajo čevlje, ki imajo luknjo v notranjem delu podplata oziroma v zunanjem delu pete, ali pa pas, ki ima posebno zadrgo. Tisti najbolj izvirni so za skrivališče uporabili celo sedež ali ročaj kolesa. V njem so poleg denarja skrivali še poper, riž ali kavo.

Kava v zameno za pogostitev

Sploh kava je v začetku osemdesetih let veljala za posebno valuto. Kot pripovedujejo v muzeju, je bilo za 30 kilogramov kave mogoče dobiti zastonj pogostitev na poroki, za 60 kilogramov pa celo golfa. Tako vsaj pripovedujejo tihotapci.

Pozimi je bilo tihotapljenje lažje

Čeprav so cariniki svoje položaje na meji z Italijo in Avstrijo zapustili že leta 2004, se marsikdo še danes z nasmehom spominja svojih tihotapskih zvijač. Med potniki in cariniki je šlo vedno za nekakšno igro, kdo bo koga. Potniki so kratko največkrat potegnili poleti, pozimi je bilo tihotapljenje lažje.

Če so koga zares dobili pri tihotapljenju, je sledilo zaslišanje. V najslabšem primeru je ostal brez nekaj kilogramov kave ali parov kavbojk.