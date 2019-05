Pomladni recepti za prste oblizniti

Pomlad se vsekakor pozna tudi na naših krožnikih – s svežimi sestavinami in raznolikimi okusi, ki bodo popolnoma prevzeli naše brbončice in nam pričarali prvovrstno kulinarično doživetje – seveda vedno ob ščepcu izbranih začimb.

Vsaka gospodinja ima svoje skrivnosti v kuhinji, ki jih zelo skrbno skriva zase in vsak uspešni kuharski šef prisega na skrivno čudežno sestavino, ki vsako jed dvigne na čisto drugo raven. Eden od največjih adutov vseh največjih šefov in domačih ljubiteljev kulinarike pa so nedvomno začimbe Maestro. In prav s pravim izborom začimb bo vsaka vaša jed, pa naj bo še tako enostavna, postala vrhunski kulinaričen užitek.

S pravimi začimbami bomo izboljšali naravni okus hrane. Če jih znate pravilno kombinirati, se bodo lepo dopolnile, pri tem pa si velja zapomniti nekaj osnovnih pravil uporabe začimb:

Začimbe dodajamo na začetku: pri večini jedi začimbe dodajamo na začetku kuhanja, zato da se njihov okus bolje spoji z drugimi sestavinami. To pravilo ne velja pri kuhanju z nežnejšimi začimbami, kot so peteršilj, majaron, timijan, šetraj in bazilika, ki jih dodamo nekaj minut pred koncem kuhanja.

Začimbe pri surovih jedeh: ko pripravljate marinade za meso ali bi radi začinili solate, različne omake ali solatne prilive, začimbe dodajte že najmanj dve uri prej, da se bodo lahko okusi dobro povezali.

Koliko začimb v eno jed? Čeprav je prav začimba tista, ki bo vašo jed izpopolnila, pa vseeno predlagamo nekaj preudarnosti, tako pri količinah kot pri mešanju različnih vrst okusov. Nekega splošnega vodila, koliko vrst začimb lahko premešamo v eno jed, ni, vsekakor pa predlagamo, da se ustavite pri številki od 3 do 5 vrst, pri tem pa količine vsaj za začetek prilagodite že napisanim receptom. Sčasoma boste dobili dovolj znanja, da boste količine in v končni fazi tudi vrste začimb znali prilagoditi tako jedem kot svojemu okusu.

Kralj v vsaki kuhinji? Nedvomno, Maestro! Že več desetletij so izdelki Maestro navdih za ustvarjanje v kuhinji. Začimbe, dišavnice in drugi dodatki jedem so neprecenljiva pomoč v vsaki kuhinji, saj rojevajo pestrost in bogatost okusa.

Svojo shrambo začimb pa so te dni obogatili z novimi, pomladnimi okusi, ki bodo nedvomno poživili vaše nove jedi:

LUŠTREK: Luštrek je aromatično zelišče, ki raste v sončnem Sredozemlju in je precej podobno zeleni, le da ima bolj močan vonj in okus. Dodate ga lahko v namaze, juhe, omake, dobro pa se dopolnjuje z lovorjem, origanom, timijanom, peteršiljem in česnom.

KARDAMOM: Začimba iz družine ingverja vsebuje veliko vitaminov, mineralov in eteričnih olj ter se pogosto dodaja v čaje in vroče čokolade. V kuhinji se dodaja sladkim in slanim jedem. Odlično se ujema s sadjem; če ga boste dodali sadni solati, bo ta tako dobila še bogatejši okus.

KOROMAČ: Koromaču rečejo tudi sladki janež. Lističi koromača se pogosto kombinirajo z metuljnicami in križnicami ter oplemenitijo jedi, kot so rižote, slane pite, omake za testenine in sredozemske marinade. Najenostavneje pa je, če koromač uporabite kar v sveži solati.

META: Meto poznamo tudi pod imenom poprova meta ali pepermint. Morda je najbolj znana kot dodatek čajem in osvežilnim napitkom, odlično pa se ujema tudi z juhami, solatami, zelenjavnimi jedmi in sladicami, ki jim da povsem nov okus.

Prebudite svoje jedi z novimi začimbami Maestro Da se boste to pomlad še nekoliko lažje znašli med kreiranjem domačih jedi, smo za vas pripravili tri predloge spomladanskih receptov, v katerih je glavna zvezda Maestro. Preverite in zablestite.

Sestavine:

8 domačih skutnih štrukljev Žito ali ajdovih štrukljev s skuto Žito

2 žlici olja

1 rdeča čebula

3 stroki česna

1 zelena paprika

300 g mešanih sezonskih gob (ali šampinjonov)

500 g rostbifa

2 žlički sladke mlete paprike Maestro

¼ žličke luštreka Maestro

3 žlice rdečega vinskega kisa

3 dl goveje juhe

3 dl kisle smetane ali smetane za kuhanje

mleti črni poper Maestro

sol

Priprava:

Čebulo in česen olupimo ter nasekljamo. Papriko operemo, očistimo semena in jo narežemo na večje kose. Gobe skrbno očistimo in jih narežemo na rezine. Mesu odstranimo maščobo in ga narežemo na rezinice.

Zamrznjene štruklje položimo v vrelo, rahlo osoljeno vodo. Kuhamo jih 20 do 25 minut ob rahlem vrenju, da se ne razkuhajo.

Medtem v ponvi segrejemo olje in na njem nekaj minut pražimo čebulo, da ovene. Dodamo česen, svežo papriko in luštrek ter pražimo še kakšno minuto ali dve, da česen zadiši. Posujemo z mleto papriko, dodamo gobe in še naprej pražimo od 5 do 8 minut, da se gobe zmehčajo. Solimo in popramo.

Prilijemo kis in ogenj povečamo, da kis med vrenjem izpari. Nato prilijemo še juho in jo malo povremo, da se nekoliko zgosti. Dodamo meso in pokrito dušimo še 2 do 3 minute. Vmešamo smetano in ponudimo s kuhanimi skutnimi štruklji.

Sestavine:

500 g korenja, po dolgem prerezanega na pol ali na četrtine

2 rdeči čebuli, narezani na četrtine

1 žlica ekstra deviškega oljčnega olja

300 g 3-barvnega miksa Zlato poje

100 g mlade špinače

100 g sira feta

sol

poper Maestro

Preliv:

2 žlici limonovega soka

2 žlici ekstra deviškega oljčnega olja

1 žlica medu

2 sesekljana stroka česna

1 žlička mlete kumine Maestro

1 žlička sladke dimljene paprike Maestro

1 žlička mletega koromača Maestro

1 žlica vode

sol

poper Maestro

Priprava:

Pečico segrejemo na 190 °C. Korenček in čebulo damo v velik pekač, pokapamo z oljčnim oljem, solimo in popramo ter pečemo 25 minut.

Medtem skuhamo 3-barvni miks po navodilih na embalaži. Odcedimo ga in stresemo v skledo. Zmešamo sestavine za preliv in s polovico zabelimo topla žita ter zmešamo.

Pečeno zelenjavo zabelimo s preostalim prelivom in jo nežno primešamo žitu skupaj s špinačo. Na solato nadrobimo feto in postrežemo.

Sestavine:

Biskvit

110 g jedilne čokolade Gorenjka

130 g svežega kremnega sira

300 g rjavega sladkorja

300 g polnozrnate moke Žito

3 žlice kakava v prahu Gorenjka

100 g masla (sobna temperatura)

2 jajci

1 vaniljev strok Maestro (sredica)

175 ml mlačne vode

Navlažitev biskvita:

5 dl mleka

šop svežih metinih lističev

1 žlička kakava v prahu Gorenjka

5 žlic čokoladnega likerja

Krema:

150 g 70% temne čokolade Gorenjka ali žlahtne jedilne čokolade Gorenjka

150 g mlečne čokolade Gorenjka

220 g čokoladnega jogurta

½ žličke mletega kardamoma Maestro

Obliv:

80 g jedilne čokolade Gorenjka

3 žlice mleka

Priprava:

Čokolado nasekljamo in jo skupaj s svežim sirom in 150 g sladkorja v vodni kopeli stopimo. Moko in kakav v prahu zmešamo skupaj.

Maslo stepemo s preostalim sladkorjem (150 g), da dobimo penasto zmes, nato pa drugega za drugim dodamo rumenjaka in vaniljevo sredico. Počasi dodajamo moko, pomešano s kakavom in vodo. Ponavljamo, da porabimo moko in vodo in ročno mešamo.

Nato primešamo stopljeno čokolado, in ko jo dobro premešamo, dodamo še sneg, ki smo ga stepli iz dveh beljakov. Biskvit razporedimo v dva modela za torte premera 24 centimetrov, ki smo ju oblekli v peki papir, in pečemo 40 minut na 180 °C.

V mleko vmešamo kakav v prahu, čokoladni liker in ga skupaj z metinimi lističi zavremo. Nato precedimo in z mešanico namočimo oblata.

Med peko pripravimo kremo. Obe čokoladi skupaj stopimo v vodni kopeli in odstavimo z ognja. Nekoliko ohladimo in vmešamo čokoladni jogurt in kardamom. Dobro premešamo in ohladimo.

Na servirni krožnik položimo eno plast biskvita in ga namažemo s kremo. Na to damo drugo polovico biskvita in ga navlažimo.

Za glazuro stopimo čokolado in mleko, da nastane gladka zmes. S tem prelijemo in premažemo torto in jo ohladimo čez noč v hladilniku.

Sestavine:

Sok 2 limon

1 žlica sladkorja

1 žlica mlete mete Maestro

1 liter vode

Priprava:

V liter vode primešamo sok dveh limon, sladkor in meto. Postavimo v hladilnik za eno uro in postrežemo. Idealna pijača za poletno osvežitev.