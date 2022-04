V preteklosti je Slovenski festival vin tradicionalno zasedal termin sredi novembra, po pandemičnem premoru pa so se organizatorji odločili, da ne bodo čakali do jeseni in bodo 23. festival priredili že aprila. Tako bosta 21. in 22. april 2022 v Cankarjevem domu rezervirana za pokušanje vin več kot 150 vinarjev iz vseh vinorodnih dežel v Sloveniji, ki bodo obiskovalcem skupno predstavili prek 550 različnih vin, ob tem pa bodo potekale tudi vodene delavnice in degustacije s sommelierji.

Foto: Proevent

Dober teden pred festivalom pa so organizatorji razkrili rezultate tradicionalnega ocenjevanja festivalskih vin. Kot je povedala dr. Tatjana Košmerl, ki je vodila strokovno ocenjevalno komisijo, so vinarji letos prijavili rekordno število vzorcev – 52 vinarjev je v ocenjevanje poslalo 162 različnih vin. "Ob tako velikem številu vzorcev me je razveselilo predvsem, da se je prijavilo precej novih, še neznanih pridelovalcev," je dodala.

Vina so ocenjevali v kategorijah penečih belih vin, belih mirnih vin, belih mirnih vin z ostankom sladkorja in rdečih mirnih vin. Rosé penine in mirna rosé vina tokrat niso dobila svojih kategorij, ker so prejeli manj kot deset vzorcev vsakega od teh slogov, je še pojasnila dr. Košmerl.

Najboljša vina 23. Slovenskega festivala vin

Peneča bela vina:

1. mesto: Zlata radgonska penina selection brut (1,5-litrska steklenica), Radgonske gorice, Podravje - Štajerska Slovenija

2. mesto: Pallidia brut nature, Vina Sanabor, Primorska - Kras

3. mesto: Viljem Eminent, Hiša vin Emino, Podravje - Štajerska Slovenija

Zmagovalci v kategoriji penečih belih vin Foto: Proevent

Mirna bela vina:

1. mesto: 34 White Cuvee, Puklavec Family Wines, Podravje - Štajerska Slovenija

2. mesto: Moro chardonnay, Moro, Primorska - Goriška brda

3. mesto: Chardonnay, Vina Aleksander, Primorska - Goriška brda

3. mesto: Bagueri chardonnay, Klet Brda, Primorska - Goriška brda

Zmagovalci v kategoriji belih mirnih vin Foto: Proevent

Mirna bela vina z ostankom sladkorja:

1. mesto: Jantarna rebula, Kmetija Šibav Danjela, Primorska - Goriška brda

2. mesto: Traminec, Herbersteinova klet, Podravje - Štajerska Slovenija

3. mesto: Dišeči traminec, Vinska klet Kelenc, Podravje - Prekmurje

Zmagovalci v kategoriji belih vin z ostankom sladkorja Foto: Proevent

Rdeča mirna vina:

1. mesto: Ivanov refošk, Bordon, Primorska - Slovenska Istra

2. mesto: Antonius refošk, Santomas Winery, Primorska - Slovenska Istra

3. mesto: Merlot Berce, Posestvo Berce, Primorska - Vipavska dolina

Zmagovalci v kategoriji rdečih mirnih vin Foto: Proevent

Zmagovalna festivalna vina bodo lahko obiskovalci 23. Slovenskega festivala vin spoznali na tradicionalni vodeni degustaciji z dr. Tatjano Košmerl.