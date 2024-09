Okusni prigrizki brez skritih sestavin za druženje brez slabe vesti

Poletje smo preživeli sproščeno v družbi naših otrok, prijateljev, širše družine. Nikar ne opustite prijetnih in pomembnih ur druženja s svojimi najdražjimi. Druženje ob prijetni dejavnosti in kakovostni hrani je vezivo, ki bo oplemenitilo vaš odnos z otroki in prijatelji, vam pa podarilo razbremenitev od monotonega vsakdanjika. Za navdih vam ponujamo preproste ideje za prigrizke iz najboljših sestavin, ki jih boste brez slabe vesti ponudili svoji družini.

Povezani in siti

Z jesenjo se vsakodnevne obveznosti povečajo za vse – tako za šolarje kot za njihove starše, to pa sčasoma vpliva na razpoloženje vseh. Prenesite prijetno poletno druženje tudi v jesen in zimo, dobro razpoloženje in lažje soočanje z obveznostmi bosta zagotovljena.

Vsako druženje – pa naj bo to družinski večer ob igranju družabnih iger ali prijateljsko kramljanje pred kaminom – mora biti dopolnjeno s prigrizki ali lažjim obrokom. Pri tem pa nikar ne zanemarimo kakovosti živil, ki jih nameravamo ponuditi. Ste vedeli, da so tudi hrenovke, salame ali narezki lahko izjemno kakovostna živila – če ne vsebujejo prikritih sestavin?

Pomen hrane presega samo prehranjevanje. Družinski obroki so poseben del dneva, ko se vzpostavljajo stiki, delijo čustva in hranijo telesa. Takšni obroki izboljšajo telesno zdravje, čustva in socialne odnose vsakega družinskega člana.

Foto: Pivka perutninarstvo

Druženje in igra

Ko se ljudje zberejo ob obroku ali prigrizku, ustvarijo skupno izkušnjo, ki jih lahko poveže. Naj gre za preizkušanje novih jedi ali prigrizke med napeto partijo taroka, hrana ljudi zbližuje s skupnimi izkušnjami.

Tudi ko pripravljate sproščen večer ob družabnih igrah in manjših prigrizkih, nikar ne zanemarite, kako pomembna je kakovost izbranih sestavin. Starši se večkrat znajdemo v precepu, kaj ponuditi svojim otrokom, saj jim želimo postreči z zdravim obrokom, ki pa je redko po otroškem okusu.

Njami hrenovke in narezki so BREZ BEDARIJ: brez ojačevalcev arome, brez glutena, brez aditivov, s certifikatom skrbne reje 100% brez antibiotikov in z manj soli. Njihovi poglavitni sestavini sta odlično meso in začimbe! Na voljo pa so tudi odlične nove Njami mix solate, polnovreden obrok z visoko vsebnostjo beljakovin. Zato so v Pivki pripravili nove, kakovostne in zdrave izdelke Njami Na voljo pa so tudi odlične nove Njami mix solate, polnovreden obrok z visoko vsebnostjo beljakovin.

Foto: Pivka perutninarstvo

Sendviči in karte

Sendviči in karte so neločljivo povezani že od 18. stoletja. Leta 1762 je John Montagu, četrti grof Sandwich, izumil obrok, ki je za vedno spremenil način prehranjevanja. Kot pravi zgodba, je igral karte in ni želel zapustiti mize, da bi se najedel. Prosil je, da bi porcijo pečenke položili med dve rezini kruha, da bi lahko jedel z rokami.

Od tistega usodnega večera se je okusni prigrizek razširil po svetu. Zdaj so sendviči postali prava gurmanska izkušnja, ki jo boste z Njami narezki brez težav dosegli tudi doma. Dopolnite svoje druženje ob zabavni igri Črnega Petra z mini sendviči s pečenimi piščančjimi prsmi in opazujte, kako navdušeno jih bodo vaši otroci pospravili.

Za druženje s prijatelji ali najstniki pa igro nadgradite v tarok, poker ali remi, sendviči pa lahko postanejo bogato obloženi kanapeji s prefinjeno piščančjo šunkico .

Foto: Pivka perutninarstvo

Hrenovke, hot dogi, nabodala

Njami hrenovke so poleg klasičnih in s sirom zdaj na voljo tudi kot koktajl in hot dog različice. Vsebujejo piščančje meso, ki prihaja iz skrbne reje, pri kateri ne uporabljajo antibiotikov. Narejene so iz stoodstotno slovenskih sestavin, izvirna receptura pa zagotavlja odličen okus ob vsakem grižljaju. Izdelane so brez glutena in ojačevalcev arom, poleg tega pa lahko najdete tudi različice, ki vsebujejo manj soli, zato lahko v njih uživate brez slabe vesti.

Povabite svoje otroke k ustvarjanju v kuhinji in skupaj pripravite povsem edinstvene hot doge, nabodala s hrenovkami ali hrenovke v testu. Skupno kuhanje naj postane igra, ki se je boste veselili vsi – saj na koncu pojeste vse, kar ste ustvarili!

Foto: Pivka perutninarstvo

Solatne skledice ob sproščenem pogovoru

Za vse, ki imate radi lahkotnejše jedi, so v skledicah pakirane mešanice izbranih sestavin zelo priročne. Z Njami solatnimi kombinacijami boste lahko uživali v obrokih z okusnimi koščki piščančjega mesa, na voljo pa so tudi brezmesne različice, če želite z jedilnika izpustiti meso, vendar ne želite žrtvovati okusa.

Solatne skledice ali mixi so izvrstna izbira za posedanje s prijatelji in druženje ob sproščenem pogovoru. Ob dobri, kakovostni in zdravi hrani ne bo slabe vesti, saj so okusne, priročne in hranljive solate bogate z visoko vsebnostjo beljakovin in vlaknin.

Foto: Pivka perutninarstvo