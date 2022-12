O potici z mojstrico peke: To je treba delati z ljubeznijo

Božična peka v kuhinji Karoline Črešnar traja že ves december. Le v enem dopoldnevu na dan, ko smo se pogovarjali, je napekla 30 kilogramov sadnega kruha, po katerem ta mojstrica s kmetije nad Zrečami slovi daleč naokoli.

Ob sadnem kruhu pa se v njeni krušni peči seveda znajdejo tudi potice, teh dobitnica naziva Kmetica leta 2017, ki smo jo spoznali tudi kot mentorico v šovu Kmetija: Nov začetek, pred božičnimi prazniki napeče kakšnih 20 kilogramov, pred veliko nočjo pa še več.

Pri izbiri moke za potico ne komplicira, uporablja tip 500, najpomembnejše po njenih izkušnjah pa je, da moko za testo presejete. "Tako vanjo dobite več zraka in testo bo bolj voljno in mehko. Testo nikakor ne sme biti pretrdo zgneteno, ampak mora biti rahlo voljno, da se ga da lepo valjati," je poudarila Karolina Črešnar in dodala: "Ničesar ne smemo početi na silo."

Karolina Črešnar svoje znanje o peki kruha in peciva drugim predaja tudi na delavnicah. Foto: Jan Lukanović

"Posebnost moje potice je, da v testo namesto dela sladkorja dodam med, zaradi katerega je okus bolj bogat. Maslo, ki sem ga uporabljala včasih, pa nadomestim z oljem. Ugotovila sem, da tako potica dlje obdrži svežino," je svoje izkušnje delila Karolina Črešnar, ki zagovarja bogato nadevane potice.

"Nekateri zagovarjajo, da v potici ne sme biti veliko nadeva, jaz pa sem mnenja, da potica mora biti 'napotičena', torej konkretno nadevana. Sama denimo na 1.600 gramov testa dam 1.800 gramov nadeva oziroma na 75 gramov moke najmanj 85 gramov orehov," je pojasnila. Rozine v nadev doda le na izrecno željo, sicer pa je tradicionalna potica po njenem mnenju nadevana le z orehi.

Povprašali smo jo tudi o legendi, ki podobno kot o krofih kroži tudi o potici − da ne bo uspela, če jo bo ujel prepih. "Težko bi rekla, da je kaj na tem," je dejala Karolina Črešnar, "na delavnicah peke, ki jih vodim, se velikokrat zgodi, da jih ni mogoče vseh naenkrat zložiti v krušno peč, zato jih damo vzhajati v najhladnejši prostor v hiši, da ne bi vzhajale prehitro."

Foto: Shutterstock

Pomembneje se ji zdi, da potico v potičniku temeljito prebodete in iz nje tako spravite ves zrak, paziti pa morate tudi, da je ne pečete pri previsoki temperaturi. Katera je prava temperatura, je težko reči, ker se vsaka pečica - sploh pa krušna peč - obnaša drugače, je še poudarila izkušena mojstrica, zato je treba svojo pečico oziroma peč dobro poznati. "V nobenem primeru pa ne uporabljam ventilacije," je dodala, "če ima pečica program za peko kruha, je na tem programu priporočljivo peči tudi potico."

Na koncu je izpostavila še zadnjo, morda najpomembnejšo postavko svojega recepta. "Zagotovo je pomembno tudi, da to obožujem in delam z ljubeznijo," je dejala gospodinja, ki v času decembrske peke vstaja že ob dveh ali treh zjutraj, "toda v trenutku, ko stopim v kuhinjo, pozabim na čas."

Foto: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Potica naj bi izvirala iz prazničnega, obrednega kruha, ki so ga že v srednjem veku pripravljali v zahodni in severozahodni Sloveniji (guban(c)a, presnec, pogača). Izraz potica naj bi izhajal iz besed povitica, povtica, potvica, ki so pomenile povito, zavito pecivo oziroma z(a)vitek. Prva omemba imena potica je v Katekizmu (1575, 1577)Lansko pomlad je slovenska potica dobila evropsko zaščito. Čeprav ima vsak del Slovenije oziroma praktično vsako gospodinjstvo svoj recept, nadeve in oblike, so pravila zaščitene slovenske potice bolj rigorozna.Zaščitena slovenska potica je lahko pripravljena s petimi različnimi tradicionalnimi nadevi: orehovim, orehovim z rozinami, rozinovim, pehtranovim ali pehtranovim s skuto. Pečena mora biti v potičniku, ki je tradicionalni pekač za peko slovenske potice in zagotavlja edino pravo obliko potice − ta je okrogla, z luknjo v sredini, njen zunanji rob je gladek ali pokončno rebrast. Imeti mora tri do štiri zavoje, pečena v večjih potočnikih lahko ima še enega ali dva več. Najmanjšo dovoljeno velikost slovenske potice zagotavlja potičnik s spodnjim premerom 14 centimetrov.Slovenska potica je lahko potresena s sladkorjem v prahu, še navajajo pravila, natančen recept za testo in vseh pet dovoljenih nadevov pa najdete tukaj