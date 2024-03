Nova Cedevitina komunikacijska platforma – TISTO NEKAJ CE

Cedevita je že dolgo sinonim za izredno priljubljeno pijačo vseh generacij. Bila je prisotna v naših najlepših in najtežjih trenutkih, z nami je delila veselje, ljubezen in podporo. V današnjem vse bolj povezanem svetu se vseeno pogosto počutimo tudi osamljene. Cedevita je bila vedno TISTO NEKAJ, kar nas povezuje. Zdaj, ko imamo ves svet na dlani, je dom tisto nekaj, kar potrebujemo bolj kot kdajkoli prej. In dom ima za večino od nas ravno okus po Cedeviti.

Cedevita je že od nekdaj tu – pri roki, vedno polna vitaminov in osvežujoča. Cedevita simbolizira optimizem, povezanost, veselje, podporo in osvežitev. TISTO NEKAJ, kar privabi nasmeh na obraz, TISTO NEKAJ, kar je naše, kar sestavlja naše malenkosti, naše drobtiniCE. In tako je že več kot 50 let. TISTO NEKAJ CE.

Foto: ATLANTIC DROGA KOLINSKA D.O.O.

Cedevita je TISTO NEKAJ, kar poznamo že od nekdaj, izraz, ki ga zelo dobro razumemo že od otroštva. Točno zato lahko s Cedevito svojim najdražjim poveš VSE brez besed.

Skladno s tem nova kampanja Cedevite prinaša svežino in optimizem s poudarkom na majhnih trenutkih druženja in sreče, ki jih ta blagovna znamka prinaša že skozi vse generacije.

Cedevita je še vedno TISTO NEKAJ, kar pomeni več kot pijača sama – je simbol povezanosti, podpore in veselja, ki nas že desetletja spremlja na vsakem koraku našega življenja.

Vse te vrednote navdihujejo novo kampanjo Cedevite, več podrobnosti o celotni akciji lahko najdete tukaj.

Naročnik oglasnega sporočila je ATLANTIC DROGA KOLINSKA D.O.O.