Nazdravimo sijajnemu poletju

Kristalni kozarci Steklarne Rogaška niso le čudovita izbira za osvežilne pijače, temveč so plod ročnega dela mojstrov, ki že od leta 1665 nadaljujejo tradicijo ročno izdelanega stekla. Kristal z neskončnim leskom in jasnostjo spada med ene od najkakovostnejših, kar prepoznavajo kupci z vseh koncev sveta.

Si predstavljate svoj najljubši koktajl v lesketajočem se kristalnem kozarcu? Kozarci, ki navdušujejo z izjemnimi oblikami in čarobnimi brusi, bodo lepo plemenitili vaš dom, hkrati pa so lahko tudi nepozabno darilo. Na voljo so vam tako kristalni koktajl kozarci kot kozarci za viski, gin, konjak, vodko, vino in druge pijače.

Ne spreglejte julijske ugodnosti in izkoristite kar 20-odstotno znižanje cen kozarcev za osvežilne pijače, ki jih najdete v spletni trgovini Steklarne Rogaške.





Naj sladoledne mojstrovine še dodatno zasijejo

V Steklarni Rogaški prav tako niso pozabili na kristalne skodelice za sladoled, v katerih bodo vaše sladoledne mojstrovine še dodatno zasijale. Tudi skodelice so ročno delo steklarskih mojstrov.

Če se malce pošalimo, pravijo, da je srečo nemogoče kupiti, vendar ste ji s sladoledom že precej blizu. Čudoviti sadni okusi, ki vas prijetno ohladijo v vročih poletnih dneh, so zagotovo slastna razvada. Kateri okus je vaš najljubši? Kristalne skodelice iz Rogaške za sladoled obožujejo prav vse.

Lesketajoče, kristalno jasne in z nebeško modrino bodo ponosno nosile vaše sladoledne kreacije, s katerimi lahko presenetite prijatelje. Nekatere med njimi se ponašajo s posebnim oblikovanjem v obliki srca, metulja, sonca in cvetja.

V julijski akciji jih boste kupili kar 20 odstotkov ceneje.





Na ogled vrhunske proizvodnje kristalnega stekla

Bi si želeli v živo ogledati, kako proizvajajo vrhunsko kristalno steklo? Turistična pot Steklarne Rogaška omogoča obiskovalcem, da si ogledajo vse faze proizvodnje kristalnih izdelkov – od priprave osnovnih surovin, pihanja in oblikovanja stekla, ročnega brušenja do plemenitenja izdelkov.

S ponosom vam bodo pokazali tudi "Hall of Fame", kjer so razstavljeni protokolarna darila in pokali, ki jih prejmejo vrhunski športniki, zvezdniki, politiki in eminentne osebnosti.

Ogled se sklene v največjem razstavnem salonu izdelkov Rogaške na svetu.

Odlična priložnost za ogled tega slovenskega bisera Z nakupom vstopnice prejmete tudi dobropis za nakup izdelkov, ki ga lahko unovčite na dan ogleda v prodajalni Pegasus Rogaška Slatina.

