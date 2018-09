Nastal je prvi pravi kraški koktajl - ne gintonik, ampak brintonik

Na domačiji Vrabči v kraški vasi Pliskovica imajo dolgoletno tradicijo žganjekuhe, pred kratkim pa so ustvarili napitek, ki bi lahko postal slovenska alkoholna uspešnica te jeseni. Kot pravijo, so se domislili prvega pravega kraškega koktajla, ki so ga poimenovali brintonik.

Če se kdaj mudite po gostilnah na Krasu, so vam ob koncu pojedine zagotovo že kje ponudili šilce grenčice z duhovitim imenom Doktor Šuc. Liker z 38 kraškimi zelišči prihaja z domačije Vrabči v Pliskovici, ime pa mu je dal poglavar kmetije in mojster žganjekuhe Ivo Šuc. To poletje pa je Šuc namešal nekaj novega, prav tako posebnega in nenavadno poimenovanega - šoštanco za brintonik.

Pijača, ki je blizu ginu, a iz domačih sestavin

Foto: Domačija Vrabči "Na domačiji kuhamo žganje že vrsto let in zdaj, ko je gin postal tako priljubljen in ga pijejo prav vsi, smo se odločili, da naredimo nekaj, kar bo blizu ginu, hkrati pa bo iz sestavin, ki jih imamo doma," nam je Ivo Šuc pojasnil nastanek "šoštance za brintonik", torej žganja, ki je osnova za brintonik, prvi pristno kraški koktajl.

Šoštanca je kraška alternativa ginu, njena osnova je brinjevec, temu pa so dodali še nekatera druga žganja, ki jih kuhajo na domačiji, in zelišča.

"Sama po sebi je šoštanca precej intenzivna, ima kar zahteven okus, najbolj se prileže zmešana v koktajl," je povedal Ivo Šuc, ki je svoj brintonik prvič predstavil na začetku avgusta ob prazniku terana in pršuta v Dutovljah. Kot pravi, je bil odziv obiskovalcev ob premieri fenomenalen, ob tem pa nam je zaupal tudi recept za svoj kraški koktajl.

Za brintonik potrebujete:

0,3 dl šoštance za brintonik

0,2 dl soka grenivke in limone

1,25 dl tonika (Ivo Šuc prisega na Fever Tree Indian Tonic)

rezino limone

nekaj suhih brinovih jagod

4-5 kock ledu

Preberite še: