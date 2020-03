Namesto vode jim je iz pip priteklo vino #video

Nekaterim se bo to verjetno slišalo sanjsko: odprete pipo in iz nje priteče vino. Prav to se je ta teden zgodilo prebivalcem majhnega italijanskega mesta.

Lahko bi rekli, da se je v kraju Settecani, majhnem mestecu južno od Modene v italijanski deželi Emilija - Romanja, zgodil pravi čudež. Tamkajšnjim prebivalcem je namreč v sredo iz pip namesto vode začelo teči vino.

Poglejte:

Na videoposnetkih, ki so zakrožili po spletu, je mogoče videti, kako iz pip presenečenih domačinov teče lambrusco, peneče rdeče vino, značilno za te kraje.

Kot poroča časopis Gazzeta di Modena, je ta "čudež" zakrivila okvara v bližnji vinski kleti, zaradi katere je vino iz cistern vdrlo v vodovodno napeljavo in priteklo v domove.

Iznajdljivi domačini so si naredili zaloge

Okvaro so sicer hitro odpravili, po mnenju prebivalcev mesteca Settecani celo prehitro. Kot so še poročali lokalni mediji, so namreč mnogi z vinom, ki je teklo iz pip, hitro napolnili vse steklenice, ki so jih imeli pri roki.

Oglejte si še: