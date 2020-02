Najbolj priljubljeni kuharski triki na YouTubu so lahko tudi nevarni #video

Tovrstni videi so izjemno priljubljeni, na YouTubu in Facebooku si jih ogleda na milijone ljudi. Koliko pa jih te recepte in nasvete tudi zares preizkusi? Očitno ne prav veliko, saj mnogi sploh ne delujejo, nekateri pa so celo nevarni, je ugotovil BBC-jev novinar Chris Fox.

Preizkusil je več "neverjetnih trikov s hrano", objavljenih na YouTubu, rezultati pa so bili porazni.

Med dokončanimi "jedmi" prav nobena ni bila videti tako, kot je bilo prikazano v videoreceptih, ki jim je sledil. Nič čudnega, mu je pritrdila raziskovalka Ann Reardon, živilska tehnologinja, ki se na svojem kanalu na YouTubu ukvarja prav z razkrivanjem kuharskih nasvetov, ki ne delujejo.

Triki, ki niso le lažni, ampak tudi nevarni

"Glede na to, da sem študirala živilsko tehnologijo, vem, kaj določene sestavine omogočajo in česa ne," je pojasnila. Takšnih "lažnih receptov" na spletu kar mrgoli, je poudarila, še bolj skrb vzbujajoče pa je to, da so med njimi tudi takšni, ki so res nevarni.

Na kanalu 5-Minute Crafts na YouTubu, ki ima več kot 60 milijonov sledilcev, so med drugim objavili videonavodila, kako "pridelati" povsem bele jagode (video so medtem že umaknili) s tem, da jih namočite v varikino. Na kanalu So Yummy pa si lahko medtem še vedno ogledate video, kako izdelati okrasno "gnezdo" iz karamele:

Nasvet je preizkusila tudi Reardonova, k sreči v nadzorovanem okolju, saj je ugotovila, da si lahko s tem trikom pridelate predvsem hude opekline.

Ob tem poudarja, da YouTube teh videoreceptov in nasvetov ne umakne niti po prijavah in opozorilih uporabnikov, da gre za potencialno nevarne vsebine. "Njihov odgovor je, da posnetki ne kršijo njihovih pravil in da naj - če malce poenostavim - ljudje tega pač ne gledajo, če jim ni všeč. Ne sprejemajo nobene odgovornosti za to, kar je objavljeno, tudi če je lahko škodljivo."

Najboljši nasvet je torej, da pri tovrstnih receptih in trikih vedno uporabite še eno sestavino: zdrav odmerek dvoma.

