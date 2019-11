Martinova pojedina po receptih mojstrice domače hrane #video

Karolina Črešnar iz Boharine pri Zrečah, ki je leta 2017 osvojila naziv kmetica leta, je izkušena in navdušena kuharica. Tokrat smo z njo pripravili martinovo pojedino.

Več izveste v videu:

Martinovo kosilo (za štiri osebe)

Mlinci

200 gramov mlincev (lahko narejeni doma ali kupljeni)

Vodo zavremo, jo solimo in odstavimo z ognja, vanjo damo mlince, ki jih od 5 do 6 minut pustimo pokrite v vodi. Odcedimo in zabelimo z domačimi ocvirki.

Sladko rdeče zelje

1 mala glava zelja

žlica sladkorja

žlica masti

1 drobno narezana čebula

sol, poper

mešanica začimb

paradižnikova mezga (najboljša je domača)

Zelje narežemo, okisamo z malo kisa, posolimo, dodamo malo kumine, mlete ali cele, premešamo, pokrijemo in pustimo nekaj trenutkov pokrito.

Medtem na masti na hitro prepražimo sladkor, dodamo narezano čebulo in jo zarumenimo. Dodamo zelje in dušimo vsaj 20 minut, nato posolimo, dodamo začimbe, paradižnikovo mezgo in malo vode. Pustimo še nekaj minut, da zavre, in odstavimo z ognja.

Foto: Jan Lukanović

Piščančje prsi, nadevane z rdečim zeljem in rižem

1 piščančje prsi

sol in poper

pest riža

pest drobno narezanega rdečega zelja

malo čebule

malo masti

Prsi razkoščičimo in jih razdelimo na dve polovici. V vsako naredimo žepek, pri čemer pazimo, da mesa ne predremo, saj nam bo nadev "pobegnil". Meso začinimo.

Na maščobi prepražimo čebulo, dodamo zelje in riž, po okusu dodamo začimbe in malo vode ter dušimo. Vode dodamo toliko, da se riž skuha skoraj do konca. Odstavimo in ohladimo. Nato v žepke nadevamo nadev in ga z zobotrebcem ali malo debelejšo "špilo" zapremo.

Na hitro popečemo po vseh straneh, nato pa dodamo malo vode ali jušne osnove in pustimo, da na zmernem ognju vre približno pol ure. Odstranimo zobotrebec, narežemo in pokapamo s tekočino, ki nam je ostala v ponvi. Meso lahko po želji tudi spečemo v pečici.

Sestavimo krožnik z rdečim zeljem, nadevanimi prsmi in mlinci.

Pa dober tek!

Prispevek je nastal v sodelovanju z gostilno Pri kozolcu iz Vojnika.

