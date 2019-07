Ljubljanski vinski bar je prvi v Sloveniji osvojil prestižno nagrado

Revija Wine Spectator že vse od leta 1981 ocenjuje vinsko ponudbo restavracij in drugih gostinskih lokalov s hrano, najboljšim pa podeli od enega do tri kozarce - zadnjo, najvišjo oceno si lahko prislužijo le lokali z najobsežnejšimi in najpestrejšimi vinskimi kletmi.

Letos se je med nagrajenci prvič znašel tudi slovenski lokal - dva kozarca so podelili ljubljanski vinoteki eVino pod okriljem Gašperja Čarmana, priznanega vinskega poznavalca in trgovca, ki na vinski karti ponuja več kot 900 etiket od več kot 150 vinarjev, najbolj zastopane države pa so Slovenija, Francija, Italija, Španija, Avstralija, Portugalska, Nova Zelandija, Argentina in ZDA.

Foto: Žiga Intihar

Tako je eVino postal prvi slovenski lokal, ki ga je nagradila revija Wine Spectator, pa tudi eden redkih v regiji. Na Hrvaškem sta si na primer enako oceno, dva kozarca, prislužili dubrovniški restavraciji 360 in Nautika, Madžarske kljub dobro razviti kulinarični sceni pri Wine Spectatorju še niso opazili, nekoliko več nagrajencev pa je v Avstriji in Italiji.

