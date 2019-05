Stejke v ljubljanski Čompi uvrstili med najboljše v Evropi

Potem ko so na popotniškem portalu Big 7 Travel opazili kranjski Projekt Burger in jih uvrstili med najboljše burgerje v Evropi, je Slovenija dobila predstavnika tudi v njihovem izboru najboljših stejkov.

V izbor 50 najboljših stejkov v Evropi so namreč uvrstili zorjene mesnine z žara, ki jih strežejo v Čompi, ljubljanski instituciji za zaprisežene mesojedce.

Tipičen prizor s Trubarjeve ulice v Ljubljani - tabla pred kronično razprodano Čompo Foto: Miha First

"Restavracija, kjer je strežba vrhunska, jedilnik pa poln čudovitih jedi," so o Čompi zapisali pri Big 7 Travel, "mi vam svetujemo, da poskusite spregledati druge glavne jedi in vso svojo pozornost posvetite njihovim stejkom, ki so odlično pečeni in se kar topijo v ustih."

Foto: Miha First

Resnici na ljubo je ta nasvet nekoliko površen. Če vam bo uspelo dobiti mizo v tem kronično razprodanem lokalu na Trubarjevi, nikar ne spreglejte ničesar, kar tisti dan ponujajo. V nasprotju s turističnimi pastmi po Ljubljani je jedilni list v Čompi ortodoksno kratek, poskusiti pa je vredno celoten scenosled.