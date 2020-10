Koronavirus ni prizanesel niti škotskemu viskiju

Na škotskih otokih, kjer so nekatere najslavnejše destilarne viskija, okužb s koronavirusom sicer ni bilo, a to ne pomeni, da jih ta ni prizadel.

Arran, Islay in Jura, otoki ob jugozahodni obali Škotske, so središče proizvodnje škotskega viskija, industrije, ki je izjemno pomemben del škotskega gospodarstva. Islay je dom nekaterih najslavnejših destilarn, kot so Ardbeg, Lagavulin in Laphroaig, manj znani, a nič manj pomembni so viskiji s preostalih dveh otokov.

Lani so iz Škotske v tujino izvozili 1,3 milijarde steklenic viskija in s tem ustvarili skoraj 5,5 milijarde evrov prihodkov, letošnje leto pa bo zelo drugačno. Zaradi pandemije koronavirusa, jasno.

Foto: Getty Images

Težava sicer ni v okužbah - ko je Velika Britanija uvedla splošno zaprtje države, so bili otoki praktično odrezani od celine in posledično niso potrdili niti ene okužbe s koronavirusom.

Toda ustavila se je tudi proizvodnja viskija in z njo povezan turizem, ki je prebivalstvu prinašal pomemben del zaslužka. Zaprle se niso le destilarne, ampak tudi hoteli in restavracije, turistična situacija pa ni nič boljša niti zdaj, ko so destilarne spet začele delovati, saj jih večina zunanjih obiskovalcev še vedno ne sprejema.

Foto: Getty Images

"Zaradi novih vladnih smernic, po katerih je v skupini lahko le šest oseb, in sicer le člani enega gospodinjstva, se nam ture po destilarni ne izplačajo," je za CNN povedal Graham Omand, vodja destilarne Lagg na otoku Arran.

Ob odsotnosti obiskovalcev so se destilarne po ponovnem odprtju tudi pri proizvodnji spoprijemale z različnimi težavami - modernejše, ki za delovanje ne potrebujejo veliko ljudi, so proizvodnjo zagnale prej in lažje, več težav so imele starejše in bolj tradicionalne destilarne, ki za delovanje potrebujejo več človeške sile.

Foto: Getty Images

Med njimi je slovita destilarna Laphroaig, v kateri so po odprtju porabili kar šest tednov, da so spet vzpostavili običajno proizvodnjo. "V več kot 40 letih še nikoli nismo bili tako dolgo zaprti," je za CNN povedal vodja destilarne John Campbell, "po mojih ocenah smo izgubili okoli milijon litrov viskija, ki ga ne bomo mogli nadomestiti. Tudi če bi delali 24 ur na dan."

Še ena, morda najbolj nenavadna posledica zaprtja zaradi pandemije pa je, da na otokih, kjer so destilarne, primanjkuje - viskija. Pa ne zato, ker ga ne bi proizvajali, ampak zato, ker ga ne morejo ustekleničiti, še poroča CNN.

Foto: Getty Images

Po zakonodaji morajo sicer vse faze proizvodnje škotskega viskija potekati na domačem otoku, stekleničenje pa lahko opravijo v za to namenjenih obratih na celini. Toda zaradi ukrepov ob pandemiji je bil prekinjen tudi prevoz sodov viskija z otokov ter ustekleničenega viskija v obratni smeri.

Zaradi tega na otoku Islay ni mogoče kupiti, na primer, steklenice Laphroaiga, čeprav ima destilarna v skladiščih milijone litrov viskija v sodih. Kot je zagato za CNN opisal vodja enega od tamkajšnjih hotelov: "Razmišljam, da bi nekaj steklenic naročil prek Amazona."

