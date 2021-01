Ker je spekla "nespodobne" kolačke, v Egiptu aretirali slaščičarko

Kolačke, ki jih je slaščičarka okrasila z genitalijami in spodnjicami, so postregli na rojstnodnevni zabavi v prestižnem kairskem športnem klubu. Fotografije z zabave za članico kluba, ki se je je udeležila skupina žensk, so nato zaokrožile po spletu in povzročile precejšnje zgražanje, je poročala STA.

Policija je zato v ponedeljek preiskala hišo slaščičarke in jo aretirala, tožilstvo pa ji očita, da je pripravila hrano, ki je nespodobna in sugestivna. Po plačilu 5.000 egiptovskih funtov (260 evrov) varščine so jo izpustili na prostost.

In #Egypt an investigation started on a private party held by women in a club for eating erotic cupcakes And cake maker got arrested! pic.twitter.com/qZze4dFnl4 — Sherehan Abdelmoti (@SherySharky) January 18, 2021

#Egypt : The pastry chef of somewhat risque little cakes shared by group of women at the Gezira club in Cairo has reportedly been arrested- in latest social media outrage being stirred up over purported moral breach - as TikTok influencers etc have also suffered #نادي_الجزيره pic.twitter.com/7tULlxFRuD — sebastian usher (@sebusher) January 18, 2021

Kolački sprožili celo preiskavo

Egiptovsko ministrstvo za mladino in šport je zaradi incidenta sprožilo preiskavo, ob čemer je tiskovni predstavnik ministrstva povedal, da je bila članica kluba, ki je praznovala rojstni dan, izključena.

Nekateri Egipčani so na družbenih omrežjih izrazili ogorčenje, češ da gre za omalovaževanje tradicionalnih vrednot, drugi so branili pravico žensk, da lahko praznujejo, kakor želijo, in pozvali k spoštovanju zasebnosti ljudi.

