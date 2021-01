V tajski bolnišnici so začeli pripravljati jedi z marihuano #video

Bolnišnica Chao Phya Abhaibhubejhr v provinci Prachinburi je v začetku januarja začela pripravljati jedi iz marihuane in že privablja veliko ljudi, ki so navdušeni nad okušenim. "Ni zelo drugačno od druge zelenjave, kot nekakšno ocvrto listje," je povedala ena od prvih strank Nattanon Naranan, ki je dodala tudi, da je občutila nekaj njenih učinkov: "Grlo je bilo suho in kar naenkrat sem si zaželela slaščic." Druga stranka pa je dejala, da so jedi "čudne, a zelo okusne".

Prejšnji mesec so v jugovzhodni Aziji konopljo odstranili s seznama narkotikov in s tem tistim, ki jim to odobri vlada, dovolili, da lahko gojijo to rastlino. Vendar pa cvet marihuane in zgoščeni izvleček konoplje ostajata nezakonita, za zadnjega pa je potreben zdravniški recept. Marihuano za medicinsko uporabo so na Tajskem sicer odobrili leta 2019.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Dobro premišljen načrt za privabljanje turistov?

Pri vladi odobrena bolnišnica Chao Phya Abhaibhubejhr je na Tajskem znana kot pionirka za proučevanje uporabe marihuane in velja za strokovnjaka na področju uporabe zeliščnih zdravil.

Vodja projekta in raziskovalec Pakakrong Kwankao je dejal, da se poskusi spodbujanja uporabe konoplje s pomočjo kampanj v časopisih ali na YouTubu niso prijeli, ko pa so v bolnišnici začeli streči jedi, prepojene s konopljo, je to končno pritegnilo pozornost ljudi.

V bolnišnici so jedem s konopljo nadeli zanimiva imena, kot so "veselo plešoča solata", "hihitajoči kruh" in "srečno srkanje svinjske juhe". Pri vsaki jedi so navedli tudi količino listov konoplje, ki jih ta vsebuje in je seveda na ravni, da je še varna za uživanje. Nekaterim skupinam, kot so nosečnice in mlajši od 25 let, uživanje jedi odsvetujejo.

Foto: Reuters

Tajska vlada upa, da bo s tem še druge podjetnike in restavracije spodbudila k varnemu kuhanju s konopljo, sčasoma pa bodo privabili tuje turiste. "Tajskim jedem, ki so ljudem že dobro poznane, nameravamo dodati še več konoplje, na primer zeleni juhi iz karija, da bi še bolj povečali priljubljenost teh jedi," je sporočil namestnik tajskega ministra za izobraževanje Kanokwan Vilawan ter dodal, da si želijo, da bi s tovrstnimi fuzijskimi jedmi in s pomočjo konoplje privabili še več tujcev.

