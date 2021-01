Ličinke za večerjo: EU odobrila njihovo uporabo v prehrambnih izdelkih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ličinke hroščev mokarjev so prve žuželke, ki jih je Evropska unija odobrila za uporabo v prehrambnih izdelkih za ljudi.

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je v sredo izdala dovoljenje za uporabo ličink hroščev mokarjev v prehrambnih izdelkih za ljudi. Dovoljeno jih bo uporabljati posušene cele ali zmlete v moko, poroča Reuters, odločitev agencije pa mora ratificirati še Evropska komisija.

Ličinke mokarjev sicer v Evropi že množično uporabljajo kot sestavino hrane za živali, zdaj pa jih bo dovoljeno dodajati tudi v "človeške" prehrambne izdelke.

Po besedah Emolaosa Ververisa, strokovnjaka za živilsko tehnologijo v EFSA, so ličinke mokarjev verjetno le prve v množici žuželk, ki se bodo v prihodnosti znašle na krožnikih Evropejcev. "Bogate so z beljakovinami, maščobami in vlakninami," je dejal.

