Bomo v prihodnosti jedli tudi perje kokoši in piščancev? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tajec Sorawut Kittibanthorn je med študijem v Londonu raziskoval nove načine recikliranja, ko je njegovo pozornost pritegnil podatek o tem, da vsako leto zavržemo na milijone piščančjega oziroma kokošjega perja. Po vrnitvi domov na Tajsko nadaljuje raziskave, kako bi bilo mogoče perje spremeniti v nekaj užitnega.

Perje namreč vsebuje beljakovine, je za Reuters pojasnil 30-letnik, ki zdaj raziskuje načine, kako te hranilne snovi iz perja pretvoriti v prašek, ki bi ga bilo nato mogoče vključiti v prehrano ljudi.

Foto: Reuters

"S tem bi močno zmanjšali količino odpadkov," je poudaril in dodal, da samo v Evropi letno zavržemo okoli 2,3 milijona ton perja.

Njegova zamisel je še v fazi raziskav in razvoja, a je že izdelal tudi nekaj prototipov, med drugim "piščančje medaljone" in "nadomestek zrezka", v katerih so beljakovine iz perutninskega perja.

"Zrezek" iz beljakovin, pridobljenih iz perja Foto: Reuters

V zadnjih letih so rastlinski nadomestki mesa dosegli izjemno rast tako v obsegu ponudbe kot povpraševanju. Hrana z beljakovinami iz perja se seveda ne more kategorizirati kot vegetarijanska ali veganska, po mnenju njenega tajskega izumitelja bi morali nanjo gledati kot na "etično".

Oglejte si še: