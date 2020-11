Toliko kilogramov hrane smo lani odvrgli Slovenci

Prebivalec Slovenije je lani v povprečju zavrgel kilogram hrane manj kot predlanskim, vsa količina proizvedene odpadne hrane, ki je dosegla 140.804 ton, pa je bila večja od predlanske, ki je znašala 139.856 ton, so danes sporočili iz statističnega urada, piše STA.

Polovica odpadne hrane je izvirala iz gospodinjstev

Polovica ali skoraj 69.900 ton odpadne hrane, nastale lani, je izviralo iz gospodinjstev. Skoraj tretjina oziroma 44.400 ton je je izviralo iz gostinstva in drugih dejavnosti, v katerih se streže hrana, kot so na primer šole, vrtci, bolnišnice, domovi za ostarele. Desetina odpadne hrane je prihajala iz distribucije in trgovin z živili, in sicer zaradi poškodb pri transportu, nepravilnega skladiščenja ali pretečenega roka uporabe, malo manj kot desetina pa iz proizvodnje hrane, vključno s primarno proizvodnjo, so navedli v uradu.

Tri četrtine odpadne hrane je bilo predelane v bioplinarnah in kompostarnah. Polovica je bila predelana anaerobno v bioplinarnah, več kot četrtina aerobno v kompostarnah, petina je bila pred odlaganjem biološko stabilizirana v obratih za mehansko biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, za dva odstotka teh odpadkov pa so bili uporabljeni drugi načini obdelave, na primer sosežig in sežig, ponovno rafiniranje olja ter drugi postopki biološke predelave.

Stopnja recikliranja nekoliko manjša kot predlani

Prebivalec Slovenije je lani proizvedel povprečno 1.506 kilogramov vseh vrst odpadkov brez mineralnih, med katere spadajo predvsem gradbeni odpadki, zemlja in kamenje ter zemeljski izkopi. Količina proizvedenih vseh vrst odpadkov na prebivalca je bila za 38 kilogramov manjša kot leta 2018.

Količina komunalnih odpadkov na prebivalca je bila v Sloveniji lani 509 kilogramov, kar je 14 kilogramov več kot leto prej. Količina odpadkov, ki nastajajo v proizvodnih in storitvenih dejavnosti, se je zmanjšala, medtem ko se je količina komunalnih odpadkov, ki nastajajo predvsem v gospodinjstvih in v nekaterih storitvenih dejavnostih, povečala.

Stopnja recikliranja vseh odpadkov, vključenih v ravnanje z odpadki, brez mineralnih, je bila v Sloveniji 84-odstotna, kar je štiri odstotne točke manj kot predlani. Stopnja recikliranja komunalnih odpadkov se je povečala z 58,8 odstotka na 59,2 odstotka. Stopnja odlaganja vseh odpadkov, vključenih v ravnanje z odpadki, brez mineralnih, pa je bila približno petodstotna in je bila v primerjalnem obdobju večja za pol odstotne točke, še navaja STA.