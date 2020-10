Slovenska inovacija za manj plastike z milijonskim pospeškom

Prve filtre je podjetje, ustanovljeno leta 2017, predstavilo že lani, evropska spodbuda v okviru raziskovalskega programa Obzorje 2020 pa se nanaša na vgraditev filtrov za mikroplastiko v pralne stroje. Naprej so v podjetju razvili filtre, ki se jih namesti na cev, kjer teče odpadna voda iz pralnega stroja oziroma na zunanjo stran, s spodbudo pa želijo filtre vgraditi v pralne stroje.

"Razvoj je finančno breme, ki si ga zagonsko podjetje le stežka privošči in to lahko postane ena od ključnih ovir za prepotreben razvoj in ovira za hiter nastop na trgu. Izbor razvojnega projekta izmed več tisoč prijav iz vse Evrope pomeni tudi pomembno potrditev, saj za uspeh šteje vsaka tudi najmanjša podrobnost, predvsem pa je potrditev koncepta in poslovnih načrtov," o evropski subvenciji pravi Andrej Kržan, raziskovalec pri podjetju PlanetCare, ki upa, da bodo zdaj lažje pritegnili tudi investitorje.

Mikroplastika je velika težava

"V nekaj letih obstoja smo navezali stike s skoraj vsemi vodilnimi proizvajalci. Z nekaterimi smo že izvedli nekaj prvih korakov sodelovanja," o stikih z glavnimi proizvajalci pralnih strojev pravi Andrej Kržan iz podjetja PlanetCare. Foto: PlanetCare Filter PlanetCare zadrži 95 odstotkov mikroplastike, ki bi sicer končala v morjih. Po ocenah letno v morjih konča 1,5 milijona ton mikroplastike, več kot tretjino pa prispevajo delci, ki nastanejo pri pranju v pralnih strojih. Ker so tako majhni, jih ribe in školjke velikokrat zamenjajo za hrano.

Slovenci po podatkih PlanetCare letno prispevamo 48 ton odpadkov mikroplastike, največji del pa predstavlja pranje sintetičnih oblačil. Čistilne naprave mikroplastiko zadržijo le delno, ti delci prek voda končajo v prehranski verigi.

Naprej zunaj stroja, pozneje kot del stroja

V podjetju imajo za zdaj razvite koncepte, kako bodo filtre vgradili v pralne stroje, zdaj pa jih čakata razvoj in testiranje.

"Pri tem bomo sodelovali tudi s proizvajalci pralnih strojev, tako da upoštevamo specifične omejitve. Vgradnja filtra omogoča veliko več možnosti kot zunanji filter. Načeloma lahko uporabimo elektriko, vgradimo senzorje, ki so povezani v elektroniko stroja, itd. Cilj je filter, ki bo bolj učinkovit kot karkoli na trgu danes in bo imel hkrati mnogo višjo kapaciteto. Za uporabnika to pomeni, da bo moral filter očistiti zelo poredko, kar je ključno za udobje uporabe," pojasnjuje Kržan.

Videoprispevek iz lanskega leta:

Video: Planet TV

Premik na trgu in nove zaposlitve

Njihove dozdajšnje filtre je bilo treba menjavati na 20 pranj, z vgradnjo filtra v pralni stroj pa v PlanetCare pričakujejo premik na trgu, saj bodo filtri postali nekaj običajnega in ne zgolj izbira nekaterih okoljsko ozaveščenih uporabnikov.

"Ta korak bo zahtevala tudi nova zakonodaja. Francija je na tem področju storila prvi korak in je že sprejela zakonodajo, ki z letom 2025 zahteva, da imajo vsi novi pralni stroji filter za vlakna. Naš projekt ponuja neposreden odgovor na ta nov izziv," dodaja Kržan.

Najprej so razvili filter, ki se namesti zunaj pralnega stroja, zdaj pa bodo dokončali razvoj filtra, ki bo vgrajen v stroj. Foto: PlanetCare

Do zdaj pri projektu sodeluje šest ljudi, evropska spodbuda, vredna 1,6 milijona evrov, kar je 70 odstotkov vrednosti celotnega projekta, pa predvideva tudi dodatne zaposlitve. Celoten projekt je vreden 2,2 milijona evrov.

Podjetje manjša sprememba čaka tudi zaradi brexita. Pred leti so v Veliki Britaniji registrirali podjetje, predvsem zaradi pravnega okolja, ki mu mednarodni investitorji bolj zaupajo, vendar ga bodo zdaj ukinili.

"Vse poslovne funkcije in razvoj imamo v Sloveniji, prav tako pa se na vseh razpisih prijavljamo kot slovensko podjetje," še dodaja Kržan.

Največji onesnaževalci so flisi in športna oprema

Največji onesnaževalci z mikrovlakni so različni flisi in športna oprema. K zmanjšanju odpadkov iz mikrovlaken pripomorejo tudi oblačila, ki so sestavljena iz naravnih vlaken.